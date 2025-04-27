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Шоу-бизнес

Украинцы прощаются с Потапом: что произошло

10:14 27 апреля 2025
Потап на сцене. Фото instagram.com/realpotap/

Когда рэпер Потап запустил веселый ролик в День траура по жертвам российского теракта в Киеве, многие украинцы объясняли это «плохой связью» между исполнителем-ухилянтом и его представителями в Украине.

Впрочем, похоже, попытка объяснить неуместные проступки рэпера «недостатком информации» начала играть с ним злую шутку — в новом посту исполнитель решил «привлечь» к себе еще больше симпатии россиян, и начал все сообщения переводить на русский язык.

Конечно, это не могло не возмутить украинцев и от исполнителя начали массово отписываться поклонники.

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Как известно, украинцы — очень толерантная нация, и если раньше они понимали, что в Израиле или США русский язык помогал Алексею «привлечь» на концерт больше посетителей, то после массового убийства киевлян 24 апреля подобные шаги нельзя оценивать иначе как неуважение к своему родному городу и его жителям. Похоже, скоро Потапа будут сравнивать с Ани Лорак, продавшейся врагу за кровавые рубли. Все это, конечно, очень грустно, но украинского артиста Алексея Потапенко, по-видимому, больше не существует.

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Очень хочется надеяться, что он не повторит судьбу печально известного Юрия Бардаша, против которого в Украине недавно ввели санкции.

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