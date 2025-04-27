Что делать, когда муравьи проникают в ваш дом: эти природные способы помогут от них избавиться

Муравьи в доме — распространенная проблема, особенно весной и летом. Прежде чем потянуться к химикатам, узнайте о естественных методах отпугивания муравьев, пишет издание Deccoria.

ВІДЕО ДНЯ

Уксус — одно из самых эффективных природных средств от насекомых. Смешайте уксус и воду в равных частях, затем распылите смесь на места, где появляются муравьи. Используйте раствор каждый день в течение недели, затем дважды в неделю.

Лимон работает подобно уксусу. Лимонным соком, разбавленным с водой (15 капель на 250 мл воды), можно протирать кухонные столешницы, подоконники и другие поверхности, на которых появляются муравьи. Используйте смесь каждые 2−3 дня для достижения наилучших результатов. Интенсивный цитрусовый аромат эффективно отпугивает их.

Корица — еще одно природное средство, которое муравьи не переносят. Посыпьте небольшое количество корицы (примерно чайную ложку), где вы заметили муравьёв, или приготовьте смесь корицы и воды (1 чайная ложка на чашку воды), чтобы опрыскивать проблемные участки каждые 3−4 дня.

РЕКЛАМА

Для опрыскивания поверхностей положите свежие листья мяты у входов или приготовьте настой (2 столовые ложки высушенных листьев на стакан кипятка). Используйте через день, чтобы сохранить интенсивный аромат мяты, который ненавидят муравьи.

Муравьи ненавидят содержащиеся в огурцах вещества, поэтому, если разместить несколько ломтиков или кожуры в стратегических местах, это может помешать им посещать. Не забывайте менять кожуры каждые 2 дня, прежде чем они начнут плесень.

Нарисуйте мелом линию вокруг окон, дверей или других точек входа, чтобы предотвратить вторжение насекомых. Муравьи не любят пересекать поверхности, покрытые мелом из-за содержащихся в нем компонентов. После дождя или мытья полов необходимо повторно наносить мел.

РЕКЛАМА

Ранее специалисты поделились рецептом «коктейля», который надолго избавит ваш огород от тли и муравьев.

6774

Читайте нас в Facebook