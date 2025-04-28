Бывший президент Виктор Янукович, который в 2019 году был признан украинским судом виновным в госизмене и заочно приговорен к 13 годам заключения, получил второй приговор — 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу



Как сообщают в Офисе генерального прокурора, также приговор Подольского райсуда столицы получил и экс-заместитель начальника Управления государственной охраны Украины — начальник Службы безопасности президента Украины.

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«Прокуроры Департамента по делам Майдана ходатайствовали о 15 и 10 годах лишения свободы соответственно. Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным, и приговорил их к максимально возможному наказанию», — отметили в ОГ и добавили, что сторона обвинения доказала сговор Януковича и его подчиненного с россиянами в феврале 2014 года о незаконном пересечении госграницы не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

Эти лица покинуть территорию Украины тремя российскими военными вертолетами вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения — из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области. Пунктом назначения был военный аэродром в городе Ейск. Далее беглецы перелетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете, предоставленном представителями вс рф, направились на военный аэродром «Гвардейское» на территории АР Крым.

В Офисе генпрокурора отметили, что впоследствии экс-президент решил окончательно выехать из Украины и, находясь на территории воинской части черноморского флота россии в районе Казачьей бухты в Севастополе, подбил военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в россию. С полуострова Януковича вывозили русские военные морским путем.

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Вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в рф выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.

В прокуратуре добавили, что маршрут передвижения президента-беглеца сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военными южного военного округа россии, он был согласован непосредственно с президентом россии путиным. И напомнили, что ранее 15 бывшим работникам Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны было сообщено о подозрении по факту дезертирства.

Напомним, что после побега Януковича в россию украинский суд принял решение о конфискации его средств — более 10 млрд гривен.

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Фото Офиса генпрокурора

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