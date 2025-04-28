В полнолуние и новолуние никаких посадочных работ: календарь огородника на май-2025

Последние числа апреля и май считается временем, благоприятным для высадки в грунт семян огурцов. Традиционно в эти дни заморозки уже не ожидаются, однако в этом году атмосферные фронты принесли с собой в страну похолодание.

ВІДЕО ДНЯ

Синоптики обещают, что в середине этой недели тепло начнет возвращаться в Украину. Так что огородникам самое время планировать свои работы на дачах. Благоприятными для посева считаются 1−3, 6−8, 10, 16, 21−22, 29−30 числа мая, а неблагоприятными — 4, 11−13, 15, 19, 23, 26−27 числа. Согласно лунному календарю, на растущую Луну нужно заниматься посадкой растений, которые плодоносят над землей, а на убывающую заниматься корнеплодами, пишет «РБК- Украина».

Так, в мае высаживают в грунт огурцы, тыкву, помидоры. Однако земля должна до этого хорошо прогреться. Также высаживают картофель и морковь, зелень и лук. В этот период можно высаживать саженцы плодовых деревьев.

Согласно фазам Луны, 1−3 мая считается лучшим временем для посадки салата, шпината, укропа и петрушки, рассады капусты, огурцов и перца. 4 мая — томатов, тыквы и кабачков. 5−11 мая время фасоли, тыквы, огурцов, рассады перца, баклажанов и помидоров.

РЕКЛАМА

А на полнолуние 12 мая лучше заняться подготовкой грунта и удалением сорняков, а посадочные работы отложить.

13−19 мая, когда Луна убывает, лучше сеять морковь, свеклу и картофель. Также картофель, лук и редьку стоит высаживать 21−26 мая.

А уже 27 мая, в день новолуние, лучше вновь заняться рыхлением земли. А в последние дни мая, 29−31 числа, снова можно сеять зелень и скороспелые овощи, а также рассаду цветов.

РЕКЛАМА

О том, какие дни считаются благоприятными для работы на земле в 2025 году, читайте в лунном календаре огородника на нашем сайте.

Фото Pixabay

419

Читайте нас в Facebook