Май придет с дождями: синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло

Аномально холодный воздух, поступавший в Украину в последние дни из Баренцева моря и Финляндии, принес с собой не только ночные заморозки, но и снег. Так, накануне снег шел, в частности, на Харьковщине и Сумщине. Такая погода для конца апреля считается аномальной.

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Впрочем, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, в середине недели тепло вернется в страну вместе с осадками.

В понедельник, 28 апреля, по всей территории Украины под влиянием антициклона ожидается сухая и холодная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет +1…+6 °С, в большинстве областей на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0…-5 °С; днем +13…+18°С, в Закарпатье до +21°С, на крайнем востоке +8…+13°С.

Прогноз погоды на 28 апреля. Фото Укргидрометцентра

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Во вторник, 29 апреля, сохранится малооблачная погода без осадков по всей Украине. Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с, днём юго-западный, 5 — 10 м/с, на севере Левобережья возможны порывы, 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7 °С, на поверхности почвы, в восточных областях и Крыму также местами в воздухе заморозки 0…-3 °С. Днём температура составит +13…+18 °С, на юго-западе страны +18…+23 °С.

Прогноз погоды на 29 апреля. Фото Укргидрометцентра

В среду, 30 апреля, ночью без существенных осадков. Днём в центральных и западных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных регионах сухо. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6…+11 °С, в Крыму 1…+6 °С; днём +16…+21°С, в южных и западных областях местами +22…+26 °С.

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Прогноз погоды на 30 апреля. Фото Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 1 мая. Фото Укргидрометцентра

В пятницу, 2 мая, в большинстве регионов Украины ожидается погода без осадков. Только в Крыму, Одесской области и на крайнем западе местами пройдут небольшие дожди, временами с грозой. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в южной половине северо-восточный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +7…+12 °С, днём +17…+22 °С; в северных областях ночью +2…+7 °С, днём +13…+18 °С.

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Прогноз погоды на 2 мая. Фото Укргидрометцентра

В субботу, 3 мая, под влиянием атмосферных фронтов и области низкого давления, в большинстве регионов пройдут дожди, днём в Крыму, Приазовье и на востоке местами значительные. Возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в западной части днём северо-западный, 9 — 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +13…+18 °С, в центральных областях и Одесском регионе +17…+22 °С.

В воскресенье, 4 мая, ночью в восточной части, днём местами в западных областях ожидаются небольшие дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, днём +12…+17 °С, в Одесской области до +21 °С.

Ранее метеоролог прогнозировал, что, хотя в начале мая и начнет теплеть, общий фон температуры будет оставаться не слишком высоким по всей стране.

Фото Pixabay

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