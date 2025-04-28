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Это вот-вот произойдет: Меган Маркл ожидает важного события в жизни старшего сына

16:34 28 апреля 2025
Меган Маркл с сыном Арчи

Сына принца Гарри и Меган Маркл, которая сильно нервничает из-за своего подкаста, скоро посетит Зубная фея. Герцогиня Сассекская сообщила на саммите TIME100 в Нью-Йорке, что ее сын Арчи, которому 6 мая исполнится 6 лет, потеряет первый зуб на этой неделе. Мама двоих детей отметила: «Это вот-вот произойдет, и я просто надеюсь, что мы вернемся домой вовремя», пишет Hola.

Также Меган призналась, что она счастливее, чем когда-либо.

«Я самая счастливая из всех. Иметь партнера и мужа, который так поддерживает. Иметь здоровых детей, радующихся свободе своей жизни и безопасности жизни. Из всех событий, которые случились в моей жизни, я никогда не могла представить, что… буду чувствовать себя такой счастливой и благодарной», — поделилась Меган.

Ведущая подкаста Confessions of a Female Founder отметила, что Меган Маркл как высокопоставленное лицо находится под пристальным вниманием общественности. На вопрос, как она минимизирует шум вокруг и сосредотачивается, Меган ответила, что она не выходит в Интернет.

«Я прилагала очень, очень сознательные усилия, чтобы создать границы для себя и своего психического здоровья, своего благополучия. Конечно, хочу быть примером для своих детей, — сказала герцогиня. — Я понимаю, что важно воспитывать не только очень сильную и уверенную в себе молодую женщину, но и мать сына, я считаю, что для молодых мужчин столь же важно воспитывать уверенность, что также расширит возможности женщин вокруг них».

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше.

Читайте также: Есть существенная причина: Меган Маркл и принц Гарри приняли важное решение относительно Лилибет и Арчи

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