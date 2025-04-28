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Риск аварии возрастает в разы: ошибка, которую водители часто совершают во время дождя, может стать фатальной

14:56 28 апреля 2025
Водителей предупредили об опасности аквапланирования. Фото Pixabay

Осадки становятся проблемой для автовладельцев не только в холодное время года, когда тормозной путь увеличивается на заснеженной или обледенелой дороге. Риск попасть в ДТП есть и в теплое время года, когда на раскаленный асфальт начинает падать прохладный дождь.

Так, профильное издание SUV News пишет, что при падении капель на горячее дорожное покрытие образуется тонкая пленка из влаги, пыли, масла и микрочастиц резины, по своим характеристикам напоминающая гололед.

Если автомобиль будет двигаться со скоростью 80−90 км/ч, то вероятность аквапланирования — потери сцепления шин с дорогой — мгновенно растет. Автоэксперты обращают внимание на распространенное заблуждение водителей, которые в такой ситуации полагаются на системы стабилизации и полный повод. Ведь электроника не всегда успевает компенсировать внезапную потерю сцепления.

Совет — снижение скорости транспорта во время дождя. Особенно водителям следует соблюдать осторожность в его первые минуты.

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Ранее автоэксперты обращали внимание водителей на распространенную ошибку, «убивающую» двигатель автомобиля.

Фото Pixabay

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