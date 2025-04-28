Риск аварии возрастает в разы: ошибка, которую водители часто совершают во время дождя, может стать фатальной

Осадки становятся проблемой для автовладельцев не только в холодное время года, когда тормозной путь увеличивается на заснеженной или обледенелой дороге. Риск попасть в ДТП есть и в теплое время года, когда на раскаленный асфальт начинает падать прохладный дождь.

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Так, профильное издание SUV News пишет, что при падении капель на горячее дорожное покрытие образуется тонкая пленка из влаги, пыли, масла и микрочастиц резины, по своим характеристикам напоминающая гололед.

Если автомобиль будет двигаться со скоростью 80−90 км/ч, то вероятность аквапланирования — потери сцепления шин с дорогой — мгновенно растет. Автоэксперты обращают внимание на распространенное заблуждение водителей, которые в такой ситуации полагаются на системы стабилизации и полный повод. Ведь электроника не всегда успевает компенсировать внезапную потерю сцепления.

Совет — снижение скорости транспорта во время дождя. Особенно водителям следует соблюдать осторожность в его первые минуты.

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Ранее автоэксперты обращали внимание водителей на распространенную ошибку, «убивающую» двигатель автомобиля.

Фото Pixabay

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