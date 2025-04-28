Дачный сезон начат: что нужно для работы и отдыха без суеты

Собрали действенные решения, которые предлагает современная техника: для легкого приготовления, хранения продуктов или мелкого ремонта и облагораживания территории.

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Дача — это кофе на рассвете, выключенные рабочие и родительские чаты и долгожданное «наконец-то покой». Но есть и оборотная сторона: что приготовить, чтобы долго не стоять у плиты, куда сложить продукты и где подевался шуруповерт. Знакомо?

Вместе с «Фокстрот» мы подобрали технику, которая легко помогает решить эти бытовые задачи и вернет право на комфорт без нервов.

Техногаджеты для хозяйственных дел

На даче всегда есть что починить. И без удобного инструмента никуда. Например, электроотвертка CREALITY (за 1 399 ₴*) с весом всего 300 граммов и аккумулятором 1,5 А г и набором из 20 бит. Универсальный вариант для мелкого ремонта, сборки мебели или монтажа полочек.

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За ухоженный газон сможет отвечать бензиновая газонокосилка GRUNHELM S461VHY (за 12 434 ₴). С мощностью 3000 Вт и 3,5 лошадиных сил она гарантирует быстрое и качественное скашивание травы даже на больших территориях. А аккумуляторный секатор VERTO 7.2V (за ₴2 699) легко срежет сухие ветки без усталости рук. Все для того, чтобы двор выглядел ухоженно, а не зарос хаосом.

Чтобы не зависеть от электроснабжения, зарядная станция BLUETTI AC60P 504Wh 600W (за 24 999 ₴) станет надежным источником питания для техники.

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Вкусный шашлык без пригоревшего мяса

Настоящий компонент ощущения дачи — свежеприготовленные мясо и овощи. Для этого подойдет угольный гриль Weber Compact Kettle (за 11 599₴), работающий на твердом топливе. Благодаря диаметру 57 см есть достаточно места для приготовления пищи для большой компании. Вес 13 кг дополнительно способствует легкости и мобильности.

А компактным вариантом, который можно будет взять из дому, будет гриль TEFAL OptiGrill (за 6499₴) оборудованный набором из 6 режимов. Его особенность состоит в том, что он автоматически измеряет толщину продукта и настраивает время и температуру для идеального результата. Очищается легко благодаря антипригарному покрытию, а съемные пластины можно мыть в посудомойке.

Мультиварка — на все случаи жизни

На даче не всегда есть духовка, а иногда даже плита. Но вкусненького хочется всегда. А мультиварка TEFAL RK321A34 (за 4 499 ₴) на 5 л одна из самых удобных моделей — 15 автоматических программ и простое управление. Она сама сварит пюре, кашу или плов без постоянного помешивания и контроля. Забросили ингредиенты и пошли наслаждаться тишиной на веранде.

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Продукты не испортятся — даже при +30

Во время дачного отдыха важно хранить свежие продукты и напитки. Холодильник BEKO RDSA240K20W (₴10 999) легко справится с этой задачей: двухкамерный, с морозилкой вверху и компактными размерами, он идеально становится даже в небольшую дачную кухню.

А для коротких поездок или прогулок подойдет термосумка КЕМПИНГ Picnic 29 (за 879₴). Основным ее преимуществом является способность сохранять температуру до 13 часов, используя аккумуляторы холода. Благодаря объему 29 литров она вместит достаточно еды и напитков для небольшой компании.

Вкусная еда, прохладительные напитки, комфортный быт — все это реально даже на даче. И хорошо, когда техника, которая упрощает жизнь, не требует немедленно потратить все сбережения. В «Фокстрот» можно купить товары в рассрочку или оплатить частями. А еще регулярно действуют акции, есть гарантия на технику и быстрая доставка по Украине. Выбирайте то, что сейчас точно актуально, в магазинах, на сайте и в мобильном приложении foxtrot.ua.

* цены актуальны на момент публикации материала

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