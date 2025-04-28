Подача иска без предмета спора: супругов Порошенко обвиняют в использовании суда с признаками мошенничества

Петр Порошенко, который попал в список самых богатых людей мира по версии Forbes, вместе с женой Мариной рискуют получить обвинения в мошенничестве из-за попытки без предмета спора использовать суд для обхода санкций, пишет издание «Закон и Бизнес», ссылаясь на выводы ведущих юристов.

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Как сообщает издание, ссылаясь на юристов, суд не может рассматривать иск Марины Порошенко к мужу о разделе имущества, потому что отсутствует сам спор между супругами как основание для иска. В то же время намерение использовать решение суда для обхода санкций влечет мошенничество.

Как известно, 27 марта 2025 года Марина Порошенко подала иск в Крыжопольский районный суд Винницкой области о разделе имущества супругов. Речь идет об активах, оценочная стоимость которых превышает 17,1 миллиарда гривен (около полумиллиарда долларов).

Как пишет «Закон и бизнес», у Порошенко признали, что между ним и женой нет противоречий по распределению активов: иск подан исключительно, чтобы обойти санкции. А по закону обращение в суд по разделу имущества возможно только в случае нарушения, непризнания или оспаривания права. Так что использование суда без реального спора нарушает основы правосудия и может квалифицироваться как мошенничество, пишет издание.

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Как считает «Закон и бизнес», в случае продолжения производства без реального спора между Порошенко о праве, судья рискует своей репутацией. Согласно закону, единственным законным решением в такой ситуации является закрытие производства по делу.

В общей сложности из почти полусотни произведений искусства, указанных в декларации Порошенко за 2024 год, его жена претендует на большую часть. Среди работ — произведения русских художников Коровина, Поленова, Левитана, Брюллова, а также картины таких европейских мастеров как Сальвадор Дали, Эль Греко, Ван Дейк, Ренуар. Кроме произведений искусства, супруга Порошенко хочет получить акции ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал» и другое имущество, пишет издание.

СМИ также упоминает, что в 2012 году Порошенко подарил своему предшественнику Виктору Януковичу картину Ивана Айвазовского «Константинополь на рассвете». Ее стоимость к тому времени составляла $ 1,8 млн.

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По словам политического эксперта Петра Олещука, Петр Порошенко не в первый раз пытается обойти закон.

«Попыткой через суд поделить имущество Порошенко не просто хочет обойти санкции. Так Петр планирует обмануть закон и государство, что уже делал десятки раз», — написал Олещук.

По его мнению, судебный иск Марины Порошенко о разделе имущества позволяет фактически вывести активы из-под действия ограничений и затягивать процесс на годы из-за уточнения перечня имущества, обжалования прав собственности и технических манипуляций с реестрами.

Напомним, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях, в том числе против Петра Порошенко. Представители власти это решение назвали наказанием за «торговлю страной в войну». Порошенко, реагируя на санкции, назвал это решение антиконституционным.

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Ранее политолог Петр Олещук, комментируя результаты нового исследования Центра Разумкова, сообщил, что уровень недоверия украинцев к Порошенко за последние годы вырос до рекордных 75% из-за обогащения во время войны, санкций и подозрения в государственной измене.

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