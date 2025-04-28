Мобилизация во время военного положения в Украине: кто имеет право на выезд за границу

После начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Во время этого военнообязанные мужчины, получающие повестки, подлежат призыву, и им существенно ограничено законное пересечение государственной границы.

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Однако некоторые категории граждан имеют право на выезд за границу. В частности, те, кто исключен из военного учета.

Исключение из военного учета — это официальная процедура, по результатам которой лицо больше не считается военнообязанным в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Согласно действующему законодательству, есть несколько оснований для исключения, а именно:

Достижение предельного возраста:

• для рядовых, сержантов и старшин — 60 лет;

• для офицеров запаса — до 65 лет в зависимости от звания.

Непригодность к военной службе по состоянию здоровья:

• лица, которые по заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК) признаны непригодными к военной службе.

• лица, которые по заключению ВВК признаны временно непригодными к военной службе.

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Кроме того, автоматическое прекращение военного учета происходит у лиц, изменивших гражданство.

Для исключения из военного учета необходимо подготовить документы:

• паспорт гражданина Украины и идентификационный код;

• военный билет или приписное свидетельство;

• заключение военно-врачебной комиссии или справку о временной непригодности.

Затем человек должен подать заявление в ТЦК и СП по месту регистрации, указав основание для исключения. К заявлению необходимо добавить все необходимые документы.

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Если исключение связано с состоянием здоровья, необходимо пройти медицинское освидетельствование в ВВК и получить заключение. Для полного исключения требуется запись о «непригодности к военной службе с исключением из военного учета».

После рассмотрения документов ТЦК выдает решение об исключении из учета. Военный билет обновляется соответствующей отметкой, а сведения вносятся в реестр «Оберег».

Лица, которые были официально исключены из военного учета, имеют право на свободное пересечение государственной границы во время военного положения.

Для этого нужно иметь при себе:

• загранпаспорт.

• военный билет с отметкой об исключении из военного учета.

• выписка из реестра Резерв+ (при наличии).

• заключение ВВК (если исключение произошло по состоянию здоровья).

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подготовке правительством проекта решения, которым хотят расширить перечень категорий военнообязанных, которым разрешается выезд из Украины. В частности, те, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали безвести во время боевых действий, а также члены семей военнослужащего (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), который посмертно стал Героем Украины.

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