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Общество и люди

В Австрии задумались об очередном сокращении выплат украинцам из-за «беженского туризма»

19:46 28 апреля 2025
В Австрии хотят сократить выплаты украинцам из-за наплыва закарпатцев

В Австрии, гдезадумались о лишении базовых социальных выплат беженцев, имеющих автомобили, власти заявили об озабоченности ростом количества многодетных семей из украинского Закарпатья, региона, не затронутых активными боевыми действиями. У местных чиновников есть основания полагать, что некоторые переселенцы могут злоупотреблять системой соцпомощи, пишет Kosmo .

Так, около 90% заявлений на предоставление убежища поступают от закарпатцев. Многие из таких искателей убежища часто не владеют ни украинским, ни русским языками, а также не имеют базового образования.

Австрийские чиновники жалуются на ощутимое финансовое влияние из-за своей государственной программы помощи на детей, размер которой колеблется от 180 до 250 евро в зависимости от возраста ребенка. Кроме того, существуют дополнительные выплаты по уходу за ребенком.

Власти Австрийской республики считают, что такая ситуация способствует «беженскому туризму». Чиновники намерены пересмотреть условия предоставления выплат украинцам. В частности, срок выплат семейного пособия и пособия по уходу за ребенком планируется сократить с 1 года до 6 месяцев.

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Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в Вене усилили проверку получателей помощи .

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