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Какие виды мяса подорожают в ближайшее время

11:45 29 апреля 2025
В Украине дорожает мясо, фото из открытых источников

Для многих украинцев майские праздники ассоциируются с приготовлением шашлыков на природе. Конечно, речь идет только о тех людях, кому не противопоказано есть мясо.

В то же время рост цен на продукты питания, в том числе и на мясо, могут пополнить ряды поклонников вегетарианской пищи.

Такой вывод можно сделать из прогноза, которым поделилась ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Наталья Копытец с изданием «Главред».

По ее словам, цены на продукты в Украине достаточно изменчивы. К примеру, пока одни виды мяса дешевеют, другие дорожают.

В апреле фиксировался рост цен на свинину, в частности, подбрюшину, ребра, лопатку, ошеек, которые прибавили в цене 4,1−9,5%. Это связано с тем, что украинцы активно закупались на пасхальный стол.

Уже в мае может произойти небольшое удешевление свинины и говядины.

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«По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в мае 2025 года возможно снижение розничных цен на говядину и свинину — до 3%» , — заявила Наталья Копытец.

В то же время эксперт считает, что майские праздники и открытие сезона пикников могут спровоцировать подорожание тех видов мяса, которые чаще всего покупаются для приготовления шашлыка.

Таким образом, свиной ошеек и куриные голени могут подняться в цене примерно на 1,5−2%. Поэтому пока цена на майские праздники выглядит довольно привлекательной, но все может измениться в любую минуту.

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Напомним, в апреле эксперты фиксировали снижение цены на огурцы. Вместе с тем, подорожала свекла, которая является неотъемлемой составляющей борща. По данным аналитиков, запасы свеклы быстро сокращаются, а количество заявок от оптовых покупателей постоянно растет. Потому фермеры повысили отпускные цены.

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