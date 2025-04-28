Кому не следует есть мясо: эти заболевания являются противопоказаниями

Здоровая диета включает в себя лишь ограниченное количество мяса, но для некоторых людей даже небольшое количество может быть вредным. Есть болезни, при которых вообще нельзя есть мяса, пишет издание Strona Zdrowia.

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Хотя мясо является источником некоторых важных питательных веществ, в частности железа, витаминов группы B, минералов и белка, оно также содержит много вредных соединений и даже аллергенов. Они могут быть особенно вредны для некоторых людей.

Как отмечают в публикации, употребление мяса усугубляет такие проблемы, как ожирение, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, онкологическое лечение.

Вредные соединения в мясе — это, прежде всего, жир, являющийся источником насыщенных жирных кислот, холестерина и растворенных токсинов. Это включает, среди прочего: загрязнение от кормов для животных, воды, воздуха, лекарств. Мясная нарезка содержит пищевые добавки, особенно проблемный нитрит натрия из соли для засола. Этот консервант легко превращается в канцерогенные соединения. Также в мясе и переработанных продуктах (мясной нарезке, колбасах, хот-догах и т. п. ) содержится много других воспалительных соединений, которые организм может нейтрализовать в небольших количествах и с помощью диеты, богатой растительными продуктами.

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По словам экспертов, в 19-летнем финском исследовании замена только 1% калорий животного происхождения растительными белковыми продуктами была связана с понижением риска развития диабета 2 типа на 18 процентов. Также исследование показало, что употребление красного и обработанного мяса связано с развитием депрессии более чем на 25 процентов, в то время как употребление овощей и фруктов имело противоположный эффект. В финском исследовании повышенное потребление белка из продуктов животного происхождения, таких как мясо, связано с повышением риска развития неалкогольной жировой болезни печени на 50 процентов.

Употребление розового вяленого мяса более 4 раз в неделю увеличивает вероятность ухудшения симптомов астмы на 76%. На основе результатов 42 исследований было обнаружено, что потребление красного мяса увеличивается до 70 процентов. Развитие гестационного диабета может привести к осложнениям для матери и нерожденного ребенка, и ему способствует употребление любого красного мяса, включая обработанное мясо.

Так что не удивительно, что в мире все более распространяется атлантическая диета, снижающая уровень холестерина и растапливающий жир. Однако специалисты предупреждают, что переедание даже здоровых продуктов добавит лишних килограммов, поэтому обязательно следите за их порциями.

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