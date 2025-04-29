В Германии отреагировали на предложение Трампа отдать путину территории

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина не должна соглашаться на последнее предложением президента США Дональда Трампа. Речь идет об уступке территорий в обмен на прекращение огня с россией. Если бы Украина пошла на это, добавил министр, это походило бы на «капитуляцию».

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«Киев, очевидно, знает, что ему, возможно, придется отдать определенную территорию, чтобы добиться постоянного прекращения огня, согласованного в доброй воле, — заявил Писториус немецкому общественному вещателю ARD. — Но они точно не зайдут так далеко — или не должны зайти так далеко — как последнее предложение американского президента».

По мнению Писториуса, Украина сама могла бы получить год назад то, что было включено в это предложение.

«Это сродни капитуляции. Я не вижу никакой прибавочной ценности», — добавил Писториус.

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