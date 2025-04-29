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Мир

В Германии отреагировали на предложение Трампа отдать путину территории

14:22 29 апреля 2025
Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина не должна соглашаться на последнее предложением президента США Дональда Трампа. Речь идет об уступке территорий в обмен на прекращение огня с россией. Если бы Украина пошла на это, добавил министр, это походило бы на «капитуляцию».

«Киев, очевидно, знает, что ему, возможно, придется отдать определенную территорию, чтобы добиться постоянного прекращения огня, согласованного в доброй воле, — заявил Писториус немецкому общественному вещателю ARD. — Но они точно не зайдут так далеко — или не должны зайти так далеко — как последнее предложение американского президента».

По мнению Писториуса, Украина сама могла бы получить год назад то, что было включено в это предложение.

«Это сродни капитуляции. Я не вижу никакой прибавочной ценности», — добавил Писториус.

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