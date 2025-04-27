В партии Мерца прокомментировали «возможную передачу» Крыма рф

Идея президента США Дональда Трампа о принуждении к «миру» в Украине вынуждает будущего канцлера Фридриха Мерца (ХДС) действовать, хотя он еще не занимает должность. Мерц, который и раньше поддерживал Киев, понимает, что вскоре он станет одним из главных игроков на международной арене. В конце концов, Германия является вторым крупнейшим поставщиком оружия в Украину после США. Он работает над планом, детали которого пока не известны. Но вместе с тем политики партии «Христианско-демократический союз Германии», возглавляемой будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, резко раскритиковали «мирный план» Дональда Трампа по отношению к Украине, пишет Bild.

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«Ясно одно: президент Зеленский вряд ли захочет согласиться на договор, по которому Украина признает Крым российским и передаст рф территории, уже оккупированные россиянами. Это именно то, что требует Трамп. Если в итоге американцы уйдут из Украины, Германии, возможно, придется поставить еще больше военной техники, чтобы компенсировать потери США», — говорится в статье.

Партийные друзья и советники Мерца дают понять, что следующее немецкое правительство останется на стороне Украины, несмотря на давление Трампа.

Юрген Хардт, представитель по вопросам внешней политики парламентской фракции ХДС/ХСС, заявил в интервью Bild: «Диктат мира для Украины противоречит немецким интересам. Он поощрял бы россия к безнаказанным нападениям на другие страны. Это стало бы стимулом для деспотий по всему миру отвлекать внимание от внутренних проблем войнами. И это привело бы к потоку беженцев, к которому Германия стала бы особенно уязвима».

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Хардт ссылается на «серьезные исследования», прогнозирующие, что «от пяти до восьми миллионов украинцев покинут свою страну, потому что они не могут и не хотят жить под российской оккупацией». Причина: «страх перед пытками, принудительным трудом и похищением своих детей». Поэтому «не может быть справедливого мира без участия и согласия Украины».

Соратники Мерца отметили, что оценивать предложения о возможном прекращении огня или даже мира должна, прежде всего, Украина.

«Мы не должны упреждать оценки из Киева. Целью должно быть жизнеспособное и долговременное решение», — говорят они.

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Ранее Мерц заявил, что Германия вооружит Украину ракетами Taurus и назвал возможную цель для них.

А президент Литвы назвал передачу Крыма россии бомбой замедленного действия.

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