Трамп исполняет тайный ритуал: «современный Нострдамус» рассказал о хитром замысле президента США

После смерти Папы Римского Франциска, бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют «живым Нострадамусом», опубликовал серию сенсационных и неутешительных прогнозов о будущем мира и католической церкви.

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Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Daily Star.



Речь идет о том, что по прогнозам экстрасенса, смерть Папы Римского приведет к «духовной революции» и ознаменует конец католической церкви в ее нынешнем виде.

«Мы стоим на пороге духовной революции невероятного масштаба. И понтификат Франциска, возможно, действительно станет последним в рамках традиционной модели Церкви… Конклав, что выберет нового Папу, станет самым продолжительным в современной истории — он продлится более семи дней напряженных обсуждений», — считает экстрасенс.

По словам Саломе, к 2027 году состоится исторический и необратимый раскол: католическая церковь распадется как минимум на три ветви (традиционная, прогрессивная и эзотерическая).

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Экстрасенс добавил, что Рим будет охвачен «сверхъестественными явлениями»: «Аномальные штормы, масштабные технологические сбои и непонятные атмосферные события станут «знаками из другого измерения».

Также, по его словам, станут известны «секреты Ватикана» — документы, проливающие новый свет на Иисуса, Марию Магдалину и даже фиксирующие паранормальные или внеземные явления.

«В течение следующих 18 месяцев выйдут на свет документы, хранившиеся под замком в Ватикане… Откровения о связях с восточными духовными традициями и записи о паранормальных или инопланетных явлениях кардинально изменят веру миллионов. Эти архивы выйдут наружу не по воле самой церкви, а под давлением сверху и в результате событий, которые откроют подземелье истории», — заявил Саломе.

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Кроме того, по его прогнозу, к 2030 году одна из ветвей католической церкви начнет рукополагать женщин в священники, а также, что Рим пострадает от «экстремальных природных явлений» — «возможно землетрясение и исторический разлив Тибра».

Также современный Нострадамус предупредил о том, какие последствия для мира могут быть от действий президента США Дональда Трампа.

В частности, Саломе заявил, что скоро для всех придет «момент истины», когда станет понятно, что действительно затеял Трамп, и какой ритуал он выполняет. По словам Саломе, президент США намеренно разделяет общество, чтобы отвлечь внимание от хорошо спланированного тайного ритуала.

На этот раз Саломе обратил внимание на Силиконовую долину, назвав ее «цифровым святилищем» глобального контроля. Он отмечает, что союз технологических гигантов, таких как Apple, Microsoft, Amazon с политическими элитами, в частности с администрацией Трампа, является формой новейшей манипуляции, где искусственный интеллект не только предполагает поведение людей, но и навязывает его.

«Мы стоим перед созданием технологии, которая превосходит материальное. На кону не только научный прогресс, но и появление новой сущности власти, способной формировать и направлять само человеческое сознание» , — предупредил Саломе.

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Провидец также указал на возвращение нефти в центр мировой экономики, назвав это не просто экономической стратегией, а возобновлением давнего почти сакрального договора.

«С древнейших времен кровь земли была связана с обладателями и сущностями, которые обеспечивали им победы. Сегодняшнее возвращение к ископаемому топливу выглядит как возобновление этого давнего пакта», — сказал он.

По словам Саломе, Трамп активизирует скрытую сеть влияния, которая в прошлом стояла за большими войнами и экономическими крахами. Это, по его мнению, может спровоцировать глобальное противостояние, где главными игроками-оппонентами США станут страны БРИКС, в том числе Россия и Саудовская Аравия.

«Когда черное золото достигает пика своей ценности, следующей валютой обмена становится человеческая кровь» , — предупреждает Саломе.

Также он отметил, что торговые пошлины против Китая — это не просто экономические шаги, а попытка развалить союз БРИКС.

«Современный мировой порядок построен на соглашениях, выходящих за пределы дипломатии. Сегодня эти связи разрушаются, и мир пытается найти новую точку равновесия» , — отметил он.

Провидец утверждает, что Трамп сознательно разделяет общество, чтобы обратить внимание общественности на внутренние конфликты, а не на тех, кто действительно управляет миром.

«Системные атаки на СМИ и демократические институты — это часть сценария, благодаря которому люди не замечают настоящих распорядителей власти», — предостерег Саломе.

В завершение он предупредил: впереди неожиданное событие, которое испытает администрацию Трампа и заставит мир увидеть, что ничто не такое, каким кажется. Это может быть экономический кризис, техногенная катастрофа или «тихая» война между государствами — и именно она станет тем «мгновением истины».

Напомним, легендарная болгарская провидица Баба Ванга также предупреждала об испытаниях, ожидающих человечество, в частности, о разрушительной войне и всемирной экономической катастрофе. По ее прогнозам, чума может охватить земной шар, а мир может вступить в контакт с инопланетянами.

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