Вот и подходит к концу апрель, последние дни которого принесли невероятный успех в делам по меньшей мере для представителей 5 знаков Зодиака. Однако остается еще один день, который может готовить свои сюрпризы.

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Для кого 30 апреля станет успешным, а кому следует осторожничать, рассказывает украинское издание Главред.

Овен

Рабочий график обещает быть напряженным, но вашей энергии должно хватить на все дела. Вы даже сможете завершить все свои задачи раньше запланированного. Производительным будет и свободное время — вы закроете дела, которые давно планировали, но постоянно откладывали.

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Телец

Позаботьтесь о своем здоровье, помня, что под лежащий камень вода не течет. Как вариант, попробуйте наконец взять под контроль свой вес. Во второй половине дня будьте осторожны, чтобы не попасть в сомнительные финансовые соглашения. А вот совместные покупки с супругом/супругой сделают время чрезвычайно приятным.

Близнецы

Страх перед общением с незнакомцами может провоцировать нервозность. Будьте спокойны — запланированная встреча или переговоры пройдут очень успешно. Также в этот день вы можете получить ценные знания, проведя время в компании опытных людей.

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Рак

Обратите внимание на свои расходы, чтобы не столкнуться с трудностями в ближайшем будущем. Вероятно, придется принять важное решение о своей работе. Прислушайтесь к советам своего окружения — среди них могут быть ценные идеи, которые смогут вас вдохновить.

Лев

Благоприятный день для заботы о своем здоровье. Трудные моменты на работе удастся преодолеть благодаря своевременной поддержке коллег, и ваши профессиональные позиции снова окрепнут. А вот в личном возможны разногласия со второй половинкой. Чтобы не испортить отношения, проявите уступчивость.

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Дева

Самочувствие будет отличным, несмотря на довольно напряженный день. Вы будете полны удачных идей, которые окажутся еще и достаточно прибыльными. Отблагодарите за это Вселенную — найдите время для помощи тем, кто обратится к вам со своими проблемами.

Весы

Готовьтесь к поездкам и встречам, которые хоть и не принесут денег, но помогут расслабиться и вернуть забытое чувство счастья. На работе ваша способность быстро реагировать на трудности принесет заслуженное признание с перспективой карьерного роста. Родные с радостью поддержат все ваши начинания.

Скорпион

Избегайте чрезмерного волнения, которое может спровоцировать как минимум стресс, а как максимум — приступ гипертонии. Тем более что поводов для беспокойства нет — в этот день ваши творческие (и особенно артистические) способности будут высоко оценены и принесут неожиданную награду. Запишитесь к стилисту, чтобы уравновесить внешний вид и состояние вашей души.

Стрелец

Родители готовы прочесть вам лекцию о важности экономии. Подумайте, есть ли у них основания для беспокойства, и сделайте правильные выводы. На работе ваши оппоненты могут вдруг превратиться в единомышленников благодаря одному хорошему поступку с вашей стороны. Проявите оперативность в решении задач от руководства, чтобы поскорее заняться любимыми делами дома.

Козерог

Это день осторожных шагов, поэтому не представьте своих идей, пока не будете уверены в них на 100 процентов. Экспертное мнение, которое вы представите вместе со своими предложениями, сыграет в вашу пользу и вас поддержит. Отпразднуйте успех с ужином при свечах со своей второй половинкой, чтобы запомнить его надолго.

Водолей

Бизнесменам день принесет радость и ощутимую прибыль, а людям постарше поможет поддержка семьи. Также у вас появится возможность пообщаться с известными и знатными людьми, которые могут дать вам представление о тенденциях на рынке. Эта встреча должна стать судьбоносной и решить многие проблемы.

Рыбы

Благоприятный момент для долгосрочных инвестиций. Но работать в офисе может будет тяжело из-за поведения коллег. Если же удастся преодолеть это препятствие, можно ожидать прибыль, которая намного превысят ваши ожидания. Что касается личного — родители давно хотят обсудить с вами что-то важное для семьи, поэтому пойдите им навстречу.

Также вашему вниманию — Таро-гороскоп на 30 апреля.

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