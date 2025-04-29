Таро-гороскоп на неделю и совет от мольфара: кто получит финансовую поддержку Вселенной
Новая неделя, которая продлится до 4 мая, идеально подходит для того, чтобы принять важное финансовое решение, а также поставить цель или задачу, к которой потом можно стремиться в 2025 году.
Об этом пишет Styler со ссылкой на Metro.
Овен — Карта Таро: «Верховная Жрица»
Овнам нужно ограничиться расходами и немного притормозить свои желания. Лучше посвятить время размышлению, творчеству и уединению, чтобы услышать свой внутренний голос.
Телец — Карта Таро: «Туз Кубков»
Для Тельцов пора пересмотреть свои привычки и начать что-то новое. Это может быть повышение, дополнительный доход или улучшение финансовой системы.
Близнецы — Карта Таро: «Королева Жезлов»
Для Близнецов удобное время для смелых решений, рисков и творчества. Начните свое дело, делитесь знаниями и ищите способы заработать, используя свои таланты.
Рак — Карта Таро: «Король Пентаклей»
Ракам следует создать практический план и начать действовать, чтобы реализовать свои финансовые амбиции.
Лев — Карта Таро: «Восьмерка Мечей»
Львам нужно двигаться вперед. Используйте зависть к чужому успеху, чтобы учиться у других и применить их методы в своей карьере.
Дева — Карта Таро: «Королева Кубков»
Девам лучше принять текущее финансовое состояние и начать контролировать ситуацию. Это время для внутреннего покоя и уверенности в своем благополучии.
Весы — Карта Таро: «Паж Пентаклей»
Весам необходимо на этой неделе заняться анализом и управлением финансами. Хорошее время для обучения. Это принесет не только пользу, но и станет новым увлекательным проектом.
Скорпион — Карта Таро: «Повешенный»
Скорпионам нужно изменить перспективу и получить советы у неожиданных людей. Это откроет новые возможности и поможет найти выход из застоя.
Стрелец — Карта Таро: «Дьявол»
Для Стрельцов пора изменить свой подход и избавиться от повторяющихся ошибок. Нужны новые меры, чтобы деньги начали работать более эффективно, а финансовые потоки стали более стабильными.
Козерог — Карта Таро: «Шестерка Пентаклей»
Козерогам следует не только накапливать деньги, но и использовать их для добра. Разрешите деньгам свободно циркулировать.
Водолей — Карта Таро: «Семерка Пентаклей»
Водолеям нужно составить план и быть готовым инвестировать в будущее.
Рыбы — Карта Таро: «Рыцарь Кубков»
Рыбам важно расставлять приоритеты. Не все стоит денег. Научитесь находить радость в недорогих удовольствиях и сосредоточьтесь на том, что доставляет долгосрочное удовольствие.
В свою очередь мольфар Макса Гордеева рассказал о том, что нужно сделать, чтобы не «профукать» большие деньги.
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