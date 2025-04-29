Таро-гороскоп на неделю и совет от мольфара: кто получит финансовую поддержку Вселенной

Новая неделя, которая продлится до 4 мая, идеально подходит для того, чтобы принять важное финансовое решение, а также поставить цель или задачу, к которой потом можно стремиться в 2025 году.

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Об этом пишет Styler со ссылкой на Metro.

Овен — Карта Таро: «Верховная Жрица»

Овнам нужно ограничиться расходами и немного притормозить свои желания. Лучше посвятить время размышлению, творчеству и уединению, чтобы услышать свой внутренний голос.

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Телец — Карта Таро: «Туз Кубков»

Для Тельцов пора пересмотреть свои привычки и начать что-то новое. Это может быть повышение, дополнительный доход или улучшение финансовой системы.

Близнецы — Карта Таро: «Королева Жезлов»

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Для Близнецов удобное время для смелых решений, рисков и творчества. Начните свое дело, делитесь знаниями и ищите способы заработать, используя свои таланты.

Рак — Карта Таро: «Король Пентаклей»

Ракам следует создать практический план и начать действовать, чтобы реализовать свои финансовые амбиции.

Лев — Карта Таро: «Восьмерка Мечей»

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Львам нужно двигаться вперед. Используйте зависть к чужому успеху, чтобы учиться у других и применить их методы в своей карьере.

Дева — Карта Таро: «Королева Кубков»

Девам лучше принять текущее финансовое состояние и начать контролировать ситуацию. Это время для внутреннего покоя и уверенности в своем благополучии.

Весы — Карта Таро: «Паж Пентаклей»

Весам необходимо на этой неделе заняться анализом и управлением финансами. Хорошее время для обучения. Это принесет не только пользу, но и станет новым увлекательным проектом.

Скорпион — Карта Таро: «Повешенный»

Скорпионам нужно изменить перспективу и получить советы у неожиданных людей. Это откроет новые возможности и поможет найти выход из застоя.

Стрелец — Карта Таро: «Дьявол»

Для Стрельцов пора изменить свой подход и избавиться от повторяющихся ошибок. Нужны новые меры, чтобы деньги начали работать более эффективно, а финансовые потоки стали более стабильными.

Козерог — Карта Таро: «Шестерка Пентаклей»

Козерогам следует не только накапливать деньги, но и использовать их для добра. Разрешите деньгам свободно циркулировать.

Водолей — Карта Таро: «Семерка Пентаклей»

Водолеям нужно составить план и быть готовым инвестировать в будущее.

Рыбы — Карта Таро: «Рыцарь Кубков»

Рыбам важно расставлять приоритеты. Не все стоит денег. Научитесь находить радость в недорогих удовольствиях и сосредоточьтесь на том, что доставляет долгосрочное удовольствие.

В свою очередь мольфар Макса Гордеева рассказал о том, что нужно сделать, чтобы не «профукать» большие деньги.

Также напомним, кому из знаков зодиака повезет в последние дни апреля.

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