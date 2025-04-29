Исламабад применит ядерное оружие в случае прямой угрозы для страны: в Пакистане заявили о неизбежности вторжения Индии

После недавней атаки на туристов в городе Пахалгам, расположенном в индийском Кашмире, в результате которой погибли 26 человек, военное вторжение Индии в Пакистан почти неизбежно.

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Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, передает Reuters.

По словам министра, напряжение между двумя ядерными государствами обостряется.

«Мы усилили наши силы, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации нужно принять некоторые стратегические решения», — сообщил Асиф.

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Он отметил, что Индия усиливает враждебную риторику, а военные Пакистана уже проинформировали правительство о возможной подготовке нападения. По словам Асифа, сейчас Пакистан находится в состоянии повышенной боевой готовности, но применит ядерное оружие только в случае прямой угрозы для страны.

Глава Минобороны Пакистана добавил, что Исламабад уже обратился за поддержкой к своим союзникам — странам Персидского залива, Китаю, США, Великобритании и другим. Некоторые страны из региона, как отметил Асиф, уже выступили в качестве посредников.

Пока в руководстве Индии не комментируют эти заявления. В Нью-Дели после теракта заявили, что нападающими были граждане Пакистана, но официальный Исламабад отрицает эту информацию и требует независимого расследования. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал найти и наказать виновных.

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Напомним, 22 апреля в индийской провинции Кашмир группа террористов расстреляла из автоматов АК-47 иностранных туристов и приехавших на курорт местных жителей, сообщила India Today. Во время этого вооруженного теракта погибли 26 человек. Власти Индии назвали это самым жестоким за четверть века нападением на гражданских.

После этого Индия закрыла пограничный пункт пропуска в спорном регионе, резко ограничила выдачу виз гражданам Пакистана, аннулировала уже выданные разрешения и дала 48 часов для выезда со своей территории. Индия также выслала пакистанских военных атташе и объявила о начале военных учений под названием «Акраман».

В ответ Пакистан закрыл пограничный переход в Кашмире, выслал индийских дипломатов и дал 48 часов гражданам Индии, чтобы они покинули страну. Также была аннулирована и ограничена визовая политика. Пакистан полностью закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и запретил какую-либо торговлю между странами даже через посредство третьих государств.

24 апреля Индия полностью перекрыла 4 шлюза, чем остановила поток воды реки Инд в Пакистане. Это произошло впервые после подписания соглашения о водах Инда с 1960 года. Согласно договору, начинающиеся в Кашмире реки были разделены между двумя странами: Пакистан получил контроль над реками Инд, Джелам и Чинаб, а Индия — над реками Рави, Сатледж и Биас.

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Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что прекращение действия водного договора — это «акт войны», потому что он жизненно важен для населения. Пакистан уже обратился в международные организации, в частности Всемирный банк, с требованием защитить это соглашение.

Кроме того, индийские власти Кашмира снесли дома по меньшей мере 10 жителей штата, подозреваемых в участии в теракте, информирует ВВС. Также более 1500 предполагаемых соучастников нападения были задержаны для допроса.

Как передает Guardian, 25 апреля у границы Пакистана и Индии произошла стрельба. Индийские чиновники заявили, что солдаты пакистанской армии начали стрелять по позициям Индии вдоль высокомилитаризированной границы. Индийские солдаты открыли ответный огонь. В ходе инцидента потерь не было.

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