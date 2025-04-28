Трамп 53 раза публично обещал завершить войну в Украине за сутки

Президенту Дональду Трампу, который на днях встретился с Зеленским, во время интервью журналу Time напомнили обещания завершить российскую войну против Украины «в первый день». На что он заявил, что говорил это не буквально и не серьезно.

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«Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть суть. И знаете, это обычно попадает в фейковые новости. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это будет завершено», — сказал Трамп, пишет CNN.

Во время предвыборной кампании 2023 и 2024 годов Трамп десятки раз вполне серьезно заявлял, что он завершит войну в Украине или в течение 24 часов после своего возвращения в Белый дом, или даже раньше. Он неоднократно повторял, в частности, на обоих дебатах 2024 года, что в случае избрания главой государства завершит войну еще до инаугурации.

Поиск в базе данных Roll Call Factba. se, которая каталогизирует публичные высказывания Трампа, обнаружил не менее 53 примеров таких комментариев президента США. Так, в июле 2023 года на митинге в Айове он сказал: «Я сделаю это в течение 24 часов. Все говорят: „О, нет, вы не сможете“. Абсолютно смогу. Абсолютно смогу».

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На митинге в Пенсильвании позже в том же месяце он заявил: «Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы все вместе выиграем президентские выборы, мы урегулируем ужасную войну между россией и Украиной. Она будет урегулирована. Война будет урегулирована. Я разберусь с ними обоими — я знаю Зеленского, я знаю путина, это будет сделано в течение 24 часов, вы увидите».

В октябре 2024 года во время интервью Трамп сказал: «Я думаю, что урегулирую российско-украинские отношения, до того, как буду избран президентом».

Добавим, что в последние дни Дональд Трамп сменил риторику относительно путина. Он подверг критике российского лидера за продолжение бомбардировок Украины и намекнул на усиление санкций.

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