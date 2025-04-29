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Происшествия

В Киеве решили главную проблему жильцов дома, разрушенного во время атаки рф 24 апреля: что известно

14:55 29 апреля 2025
Разрушенный дом. Фото спасателей

Бюджет Киева компенсирует аренду жилья на время восстановления квартир пострадавших в результате ракетной атаки жителей Святошинского района 24 апреля. Как сообщает городской портал, такое решение было принято самыми пострадавшими.

На 28 апреля уже поступило 34 заявления на получение компенсации на аренду жилья.

Также власти получили почти 600 заявлений на получение единовременной материальной помощи по городской программе «Забота. Навстречу киевлянам».

Жители, чьи квартиры повреждены или разрушены, могут написать заявления в пункте поддержки: в специализированной школе I-III ступеней № 96 по улице Александра Оксанченко, 2.

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«Пострадавшие семьи единогласно согласились, что компенсация аренды жилья — лучший для них выход. Город имеет несколько вариантов размещения людей — и социальные квартиры, и общежития. Тем не менее, люди хотят проживать недалеко от того места, где и жили», — говорится в сообщении.

Пока же в поврежденных домах:

  • крыши временно накрыли плотным материалом, чтобы обезопасить жилище от возможных дождей;
  • специалисты рассчитывают ремонт и замеряют выбитые окна.

Как известно, во время атаки на Киев в разрушенном жилом доме погибли 8 его жителей, а всего в тот день в столице было повреждено 12 зданий.

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