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Деньги

Государственный банк предупредил украинцев о тарифных изменениях: какие новые условия ждут уже с 1 июня

17:05 29 апреля 2025
Карта &quot;Сбербанка&quot;. Фото instagram.com/oschadbank_official/

Государственный «Ощадбанк», введший идентификацию на переводы свыше 100 грн, объявил о внесении изменений в тарифы за обслуживание карточных счетов. Новые условия начнут действовать с начала лета, сообщают на сайте финучреждения.

В частности, в «Ощадбанке» заявили, что в соответствии с решением продуктового комитета вносятся изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт и Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц.

Что изменится:

  • в тарифных пакетах «Мой счет», МORE, «Зарплатный» добавлена возможность выпуска карт АТБ;
  • в тарифном пакете МORE пересмотрен и оптимизирован ряд тарифов за снятие наличных денег и перевод средств;
  • к 31 декабря 2025 снижена стоимость NFC-кольца;
  • прекращена эмиссия карт дрогобычанина и студенческих карт.

Также в банке напомнили: что согласно решению ПФУ необходимо обновить данные.

«Изменения в тарифы вступают в силу 01 июня 2025 года», — предупредили в финучреждении.

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Таким образом, клиенты имеют чуть больше месяца, чтобы ознакомиться с изменениями в тарифах.

Также «ФАКТЫ» писали, когда можно пострадать при переводе денег с карты на карту и как не попасть в черный список НБУ.

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