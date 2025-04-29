Государственный банк предупредил украинцев о тарифных изменениях: какие новые условия ждут уже с 1 июня
Государственный «Ощадбанк», введший идентификацию на переводы свыше 100 грн, объявил о внесении изменений в тарифы за обслуживание карточных счетов. Новые условия начнут действовать с начала лета, сообщают на сайте финучреждения.
В частности, в «Ощадбанке» заявили, что в соответствии с решением продуктового комитета вносятся изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт и Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц.
Что изменится:
- в тарифных пакетах «Мой счет», МORE, «Зарплатный» добавлена возможность выпуска карт АТБ;
- в тарифном пакете МORE пересмотрен и оптимизирован ряд тарифов за снятие наличных денег и перевод средств;
- к 31 декабря 2025 снижена стоимость NFC-кольца;
- прекращена эмиссия карт дрогобычанина и студенческих карт.
Также в банке напомнили: что согласно решению ПФУ необходимо обновить данные.
«Изменения в тарифы вступают в силу 01 июня 2025 года», — предупредили в финучреждении.
Таким образом, клиенты имеют чуть больше месяца, чтобы ознакомиться с изменениями в тарифах.
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