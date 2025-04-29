Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит больше трех тысяч гривен

День Независимости — один из самых величественных и достойных запоминания праздников страны, поэтому будет хорошо, если многие украинцы получат в этот день дополнительные денежные выплаты.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В список лиц, получающих выплаты, решено включить ветеранов войны, жертв нацистских преследований и членов семей погибших защитников и защитниц.

Согласно решению правительства, разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2025 года в следующих размерах:

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лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам I группы — 3 100 гривен, II группы — 2 900; ІІІ группы — 2 700 гривен;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3 100 гривен;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны. боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз, — 650 гривен;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен.

Отметим, что денежное пособие ко Дню Независимости выплачивается украинцам ежегодно. В 2024 году среди получивших деньги было 471 тыс. пенсионеров. Им ПФУ выплачивает пособие автоматически.

Денежные средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, относящимся к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, ПФУ перечисляет на основании поданных заявок на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу.

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