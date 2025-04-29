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Деньги

Пенсия сразу за 12 месяцев: кто может получить в Украине

9:55 29 апреля 2025
Пенсионеры выехавшие за границу и не получающие пенсию длительное время, могут получить сумму за 12 месяцев сразу, фото https://www.delfi.lt/ru/

В украинском законодательстве предусмотрена возможность получения пенсии за несколько месяцев одновременно. Так, педагогические работники могут получать сразу 10 пенсий при выходе на заслуженный отдых.

В то же время, некоторые наши сограждане, как оказывается, могут получить еще большую сумму — 12 пенсий одновременно, говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

В частности, в ПФУ обратилась украинка, которая просила объяснить, сможет ли пенсионер, который из-за войны несколько лет не получал пенсию, забрать эти средства.

«Моя мама уже больше 2 лет не получает пенсию в связи с войной и эвакуацией за границу. Сможет ли она получить всю свою пенсию, начиная с марта 2023-го, после возобновления пенсии?» — говорится в обращении.

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В Пенсионном фонде ответили, что если пенсионер не получал пенсию по собственной вине, то начисление выплат за прошедшее время возможно, но с ограничением — не более чем за три года до дня обращения о получении пенсии.

При этом первая часть выплат может быть равна пенсиям за год, а остальная сумма выплачивается ежемесячно равными частями.

«Часть неполученной пенсии, но не более чем за 12 месяцев, выплачивается одновременно, а остальная сумма выплачивается ежемесячно равными частями, не превышающими месячный размер пенсии «, — заявили в ПФУ.

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То есть, выплаты обязательно вернут и начнут с пенсий за целый год — а у некоторых пенсионеров, это, возможно, будут неплохие деньги.

Также мы сообщали о том, что у некоторых пенсионеров сумма пенсионных выплат вырастет даже без индексации.

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