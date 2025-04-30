В российском Муроме беспилотники атаковали пороховой завод (видео)

В ночь на 30 апреля в россии был атакован беспилотниками еще один пороховой завод.

Губернатор Владимирской области рф Александр Авдеев утверждал, что город Муром атаковали дроны, но их «удалось увести с курса с помощью средств радиоэлектронной борьбы».

ВІДЕО ДНЯ

Но, видимо, не все. Так, по его словам, на предприятии начался пожар — горел склад, огонь охватил площадь порядка 720 квадратных метров. Также было повреждено одно здание.

«Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ. Беспилотная техника повредила 2 строения: в одном, как ранее говорилось, произошёл пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты», — сообщал утром Авдеев.

РЕКЛАМА

Он не уточнял, что за предприятие было атаковано, однако местные жители писали о Вербовском районе города, где расположен Муромский приборостроительный завод («пороховой»), который, в том числе, производит пиротехнические устройства и с 2023 года находяшийся под санкциями Евросоюза и Украины.

Фото со странички советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко

РЕКЛАМА

Тем временем российское минобороны пишет о «перехвате и уничтожении» 34-х украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе трех — над Владимирской областью. Также утверждается, что 15 БпЛА были сбиты над территорией Курской области, восемь — над территорией Брянской области, семь — над территорией Орловской области и один — над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось об атаке ударных БпЛА завода по производству «шахедов» в Татарстане, в городе Елабуга, что в 1 200 км от Украины.

Фото из открытых источников

РЕКЛАМА

296

Читайте нас в Facebook