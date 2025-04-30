41.12 / 41.72 46.95 / 47.69
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В российском Муроме беспилотники атаковали пороховой завод (видео)

9:09 30 апреля 2025
БпЛА атаковали Муромский приборостроительный завод. Фото из открытых источников

В ночь на 30 апреля в россии был атакован беспилотниками еще один пороховой завод.

Губернатор Владимирской области рф Александр Авдеев утверждал, что город Муром атаковали дроны, но их «удалось увести с курса с помощью средств радиоэлектронной борьбы».

Но, видимо, не все. Так, по его словам, на предприятии начался пожар — горел склад, огонь охватил площадь порядка 720 квадратных метров. Также было повреждено одно здание.

«Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ. Беспилотная техника повредила 2 строения: в одном, как ранее говорилось, произошёл пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты», — сообщал утром Авдеев.

РЕКЛАМА

Он не уточнял, что за предприятие было атаковано, однако местные жители писали о Вербовском районе города, где расположен Муромский приборостроительный завод («пороховой»), который, в том числе, производит пиротехнические устройства и с 2023 года находяшийся под санкциями Евросоюза и Украины.

Фото со странички советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко

РЕКЛАМА

Тем временем российское минобороны пишет о «перехвате и уничтожении» 34-х украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе трех — над Владимирской областью. Также утверждается, что 15 БпЛА были сбиты над территорией Курской области, восемь — над территорией Брянской области, семь — над территорией Орловской области и один — над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось об атаке ударных БпЛА завода по производству «шахедов» в Татарстане, в городе Елабуга, что в 1 200 км от Украины.

Фото из открытых источников

РЕКЛАМА

296

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Константиновка

Эксперт назвал город, вокруг которого вскоре начнутся тяжелые бои

Максим Бахарев

Чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии (фото)

Таро-прогноз на 1 мая 2025 года - Советы карт Таро на 1 мая

Девам — «Колесо Фортуны» и неожиданные изменения, Рыбам — «Верховная Жрица» и спокойствие: Таро-прогноз на 1 мая

Гороскоп на начало мая - Кого ждет удача в первые дни мая

В первые дни мая удача ждет эти пять знаков зодиака, если они будут действовать решительно

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта