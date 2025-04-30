В Украине за 2 месяца выросла средняя зарплата: сколько получают украинцы — 24 000 или 19 400 гривен, и как это повлияет на пенсию

Рынок труда в Украине почти достиг довоенного уровня, а по средней зарплате даже превысил его. Но вместе с тем уровень среднемесячной оплаты труда в Украине по разным данным сильно отличается — от 19 430 гривен по 24 000 гривен.

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Так, по данным аналитиков портала поиска работы Work.ua, по итогам марта работодатели в среднем предлагали зарплату в 24 000 гривен. В то же время Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, а она учитывается для исчисления пенсии, в 19430 гривен 52 копейки.

Поскольку в январе средний показатель зарплаты ПФУ утверждался на уровне 18 860 гривен, то за 2 месяца средняя зарплата в Украине по данным Пенсионного Фонда Украины выросла примерно на 3% или 570 гривен. Обе цифры очень важны для начисления будущей пенсии.

Так, по существующей сегодня формуле размер пенсии высчитывается как: средняя зарплата по Украине за предыдущие 3 года (расчет проводит ПФУ) x индивидуальный коэффициент зарплаты (отношение средней зарплаты человека к средней зарплате в Украине) x коэффициент страхового стажа (количество лет стажа умножают на 1%).

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В таком случае при размере средней зарплаты ПФУ в 19 430 гривен, средней зарплате до выхода на пенсию в 24 000 гривен и 30 годах стажа пенсия будет составлять 7200 гривен, что получается следующим образом:

19 430×1,23 (24000/19430) x 0,3 (30 лет стажа) = 7200 гривен.

Тем временем, чиновникам в Украине платят как минимум втрое больше, чем в среднем по стране.

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