Изумрудные светофоры и бензин со спиртом: какие изменения ожидают украинских автомобилистов с 1 мая

С 1 мая владельцев украинских авто ожидают изменения, в числе которых, например, обязательное использование бензина с биоэтанолом, спиртом из растительных компонентов. Однако помимо этого будет и еще одно нововведение.

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Так, как пишет сайт Auto24, с мая в Украине изменятся государственные стандарты для светофоров. При этом речь не идет о замене всех старых светофоров, а только о стандартах для будущих реконструкций и строительства дорог.

На практике это будет означать, например, то что при поломке светофора стекло на нем будут менять на изумрудное, но пока большинство будут классические зеленые. Устанавливать «изумруд» будут при повреждении светофора или стекла, физическом выносе, треснувшем или выгоревшем стекле линзе и т. д. Однако с 1 мая будут и другие новшества, такие как:

стрелки на линзах светофоров будут шевронными — они лучше видны;

велосипедные светофоры со значком велосипеда с линзой 100 мм для велосипедных дорожек и расположением справа от дороги, и линзой 200 мм, если светофор расположен над дорогой;

общие велопешеходные светофоры;

таймер обратного отсчета времени как на пешеходных, так и транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.

кнопки вызова сигнала светофора и устройств звукового оповещения.

Что касается нового бензина, то теперь в его состав будет входить 5% спирта, что имеет ряд позитивных моментов — экономия бензина его заменой на более доступный спирт, снижение выбросов вредных веществ, но есть и минусы. Один из них — отсутствие внятных правил контроля за соблюдением качества такого смешивания, что при несоблюдении технологии может нанести вред топливной системе авто. Также первое время подобный бензин может стоить дороже чем привычный всем без спирта, поскольку его цена в Европе чуть выше обычного.

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Тем не менее, как писали «ФАКТЫ», эксперты советуют в мае-июне не искать более дешевый бензин, так как обеспечить его качество смогут только крупные сетевые игроки, а некачественный спиртовой бензин сильно вредит топливной системе авто.

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