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Происшествия

Так любил, что задушил: в киевской фотостудии произошло убийство (фото)

18:12 30 апреля 2025
В Киеве россиянин задушил девушку в фотостудии - Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве, где недавно мужчина поплатился жизнью за просьбу выключить российскую музыку, столичные следователи задержали гражданина рф, который в помещении фотостудии задушил свою девушку.

«Пара работала в салоне и вечером решили отпраздновать годовщину отношений. Впоследствии между злоумышленником и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил девушку. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. На днях, в Святошинское управление полиции поступило сообщение от 28-летнего парня, который рассказал о том, что в помещении фотостудии лежит тело его девушки без признаков жизни. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа районного управления, столичного главка, судебно-медицинский эксперт. Правоохранители выяснили, что пара молодых людей, уроженцы рф, приехали в Украину в 2022 году. В столице парень с девушкой устроились работать в одну фотостудию и по завершению рабочего дня решили отпраздновать годовщину своих отношений. Впоследствии между парой возник конфликт, в результате которого злоумышленник напал на 21-летнюю девушку и задушил ее», — говорится в сообщении.

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Полицейские задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

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