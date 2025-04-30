Так любил, что задушил: в киевской фотостудии произошло убийство (фото)

В Киеве, где недавно мужчина поплатился жизнью за просьбу выключить российскую музыку, столичные следователи задержали гражданина рф, который в помещении фотостудии задушил свою девушку.

ВІДЕО ДНЯ

«Пара работала в салоне и вечером решили отпраздновать годовщину отношений. Впоследствии между злоумышленником и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил девушку. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. На днях, в Святошинское управление полиции поступило сообщение от 28-летнего парня, который рассказал о том, что в помещении фотостудии лежит тело его девушки без признаков жизни. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа районного управления, столичного главка, судебно-медицинский эксперт. Правоохранители выяснили, что пара молодых людей, уроженцы рф, приехали в Украину в 2022 году. В столице парень с девушкой устроились работать в одну фотостудию и по завершению рабочего дня решили отпраздновать годовщину своих отношений. Впоследствии между парой возник конфликт, в результате которого злоумышленник напал на 21-летнюю девушку и задушил ее», — говорится в сообщении.

РЕКЛАМА

Полицейские задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», жительница Одесской области заказала убийство родного брата из-за наследства.

476

Читайте нас в Facebook