Бутусов признал, что к хищениям в армии причастна экс-глава АОЗ Безрукова, близкая к Центру противодействия коррупции

Журналист Юрий Бутусов заявил, что экс-глава Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заключила контракты на поставку мин для армии, которые впоследствии оказались бракованными, без какого-либо письменного обоснования со стороны поставщика, что у него есть мощности для изготовления такого заказа. Об этом он написал в соцсетях.

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По словам Бутусова, в 2024 году госпредприятие получило из бюджета около 28 млрд грн на производство и поставку снарядов 122 мм, минометных мин 120 и 82 мм, хотя не имело реальных возможностей для их производства.

Долгое время деньги лежали на счетах предприятия, однако снаряды 122 мм не прошли испытания, и в конце года средства были возвращены в Минобороны.

«А в случае с производством мин было совершено настоящее преступление — чтобы не возвращать средства, предприятие и Минстратегпром направили бракованные мины в войска. Из 247 тыс. поставленных мин бракованными признаны 120 тыс., согласно источникам, близким к делу», — пишет журналист.

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«Без какого-либо письменного обоснования возможностей производства контракты были заключены главой Агентства оборонных закупок Минобороны Мариной Безруковой, и деньги были перечислены», — отмечает Бутусов.

Вскоре Служба безопасности возбудила уголовное дело. И уже в апреле 2025 года СБУ задержала на Днепропетровщине гендиректора предприятия и его первого заместителя, подозреваемых в поставках бракованных мин для армии. Также задержан экс-руководитель одного из военных представительств Минобороны и руководитель группы контроля соответствующего подразделения.

Всем сообщено о подозрении по ч.2 ст. 28, ч.2 ст.114−1 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия). Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

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По данным СМИ, в таких действиях Безруковой, которая близка к руководству Центра противодействия коррупции, есть признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 367 УКУ («служебная халатность»).

Ведь она подписала контракт, несмотря на то, что у завода не было необходимой документации и мощностей для выполнения такого заказа. А в своем коммерческом предложении предприятие указывало завышенные показатели производства.

Ранее военнослужащий рассказывал о некачественной партии мин производства «Укроборонпрома».

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