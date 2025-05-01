«Я в твоей каске и бронике»: вдова погибшего на войне с рф боевого медика присоединилась к рядам защитников

«Котик, я в твоей каске и бронике», — несколько дней назад написала полтавчанка Дарина Близнюк на своей странице в Instagram. 31-летняя женщина, мама малолетней дочери, проходит базовую общевойсковую подготовку.

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Снаряжение, в котором она сфотографировалась, принадлежит мужу — санитарному инструктору 13-й бригады оперативного назначения «Хартия». 32-летний младший сержант Владислав Близнюк с позывным «Лука» родом из села Красная Лука Гадяцкого (ныне Миргородского) района погиб 11 ноября прошлого года под Волчанском Харьковской области.

Владислав пошел воевать добровольцем спустя несколько месяцев после начала полномасштабной войны. Дарина не стала отговаривать мужа от подписания контракта с Нацгвардией, понимая: по-другому он не сможет.

Дарина с мужем. Их счастье забрала война

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Менее чем за месяц до гибели Станислав призвал через соцсети присоединяться к ВСУ тех, кто себя уважает: «Моя рота находится в третьем секторе за семь месяцев. У некоторых парней уже по 2−3 ранения. Некоторые счастливчики еще ждут своего. Но в целом львиная доля бойцов свое получила. После лечения они снова возвращаются и делают дальше работу. С тяжестью в коленях, с болями в спине, с невероятным сердцебиением и давлением мужчины за 40 несут на себе вес такой же, как их возраст. И будут они делать, пока не сотрутся полностью, или пока не поплывет мозг от эмоциональных нагрузок. Мы бы очень хотели на ротацию. Ребята, нам вас не хватает!»

Дарина первой ответила: «Я присоединяюсь!».

Женщина — педагог по образованию, заместитель руководителя склада E-commerce мультимаркета «Аврора». А ее погибший муж в гражданской жизни попробовал множество творческих профессий. Окончив университет «Полтавская политехника» по специальности «Водоотвод и водные ресурсы», работал в Киеве администратором проектов на канале «ДОМ», создавал документальные и исторические фильмы. Сам сыграл несколько ролей в сериалах и документальных фильмах. В частности, сыграл роль Михаила Врубеля в трех частях одноименной программы. Со временем из-за смены команды оставил работу и уехал в Германию. Вернувшись впоследствии на Полтавщину, пришел трудоустраиваться в «Аврору», где и познакомился с будущей женой.



Полтавскому изданию «Зміст» женщина рассказывала, что Стас не был причастен к медицине и до войны боялся крови. Но, преодолев свои страхи, прошел обучение на боевого медика сначала во Львовской области, затем в Германии. Спасал жизнь побратимов в Серебрянском лесу на Луганщине, в Волчанске на Харьковщине.

Станислав, будучи боевым медиком, спас не одного побратима

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По словам Дарины, ее любимый муж дружил со спортом, имел талант певца, писал стихи и отправлял ей романтические письма, написанные от руки, когда находился в сотне километров от нее.

Они мечтали о тихой сельской жизни, о детях, о своем огородике и уюте. Но жизнь воина оборвалась тогда, когда он, оказав первую помощь раненым, вышел из эвака и попал под танковый обстрел.

Дарина Близнюк продолжит дело своего мужа. Присоединившись к патронатной службе «Хартии», она, как и Станислав, стремится помогать бойцам, семьям раненых и погибших.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю любви ветерана и медсестры, спасших друг другу жизнь.

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Фото: интернет-издание «Зміст»

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