Земля не будет липнуть к лопате: что сделать, чтобы даже пенсионеры смогли вскопать огород без труда

С 13 по 19 мая, когда Луна убывает, агрономы советуют сеять морковь, свеклу и картофель.

В то же время синоптики во второй декаде месяца прогнозируют дожди. Поэтому не исключено, что работы на даче придется выполнять после дождя. А, как известно из опыта, когда земля прилипает к лопасти, инструмент становится тяжелее, работа замедляется, а силы тратятся гораздо быстрее. Однако существует несколько простых и доступных методов, которые помогут избежать этой проблемы, пишет Styler.

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Совет № 1. Регулярно очищайте и шлифуйте поверхность. После каждого использования инструмента очень важно очищать полностью лопату от остатков земли, пыли и грязи. Налипшая грязь со временем образует шершавый слой, который только усугубляет проблему налипаний. Чтобы избежать этого, обработайте рабочую часть наждачной бумагой или жесткой металлической щеткой. Шлифование сделает поверхность лезвия ровной и уменьшит трение с грунтом. Чем глаже поверхность инструмента, тем легче работать даже в тяжелых условиях.

Совет № 2. Вовремя затачивайте лезвие. Острая лопата гораздо эффективнее разрезает почву и не дает земле прилипать большими кусками. Регулярная заточка поможет убрать мелкие трещины и неровности, в которых может задерживаться влага и грязь. Для этого можно использовать специальные напильники или шлифовальные камни. Острое лезвие обеспечивает легкое проникновение в землю и уменьшает нагрузку на руки. Если затачивать инструмент хотя бы раз в несколько недель, труд станет более приятным и менее изнурительным.

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Совет № 3. Возделывайте специальными средствами. Чтобы земля не прилипала к лезвию, его можно обработать разными защитными веществами. Один из самых простых способов — натереть рабочую часть растительным маслом или смазкой. Также хорошо работают графитовый порошок, силиконовые спреи или популярная жидкость WD-40. Эти средства создают тонкий защитный слой, отталкивающий влагу и грязь. Регулярная обработка инструмента позволяет хранить его в отличном состоянии в течение всего сезона.

Совет № 4. Правильно храните лопату. Не менее важно заботиться о том, где и как вы храните свой садовый инструмент. Если бросить лопату во влажном месте, на ней скоро появится ржавчина, к которой мгновенно начнет липнуть земля. Лучше всего держать инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Перед хранением всегда очищайте лопату и при необходимости дополнительно смазывайте антикоррозионными средствами. Бережное хранение поможет продлить срок службы инструмента и сделает работу с ним гораздо легче.

Также «ФАКТЫ» давали советы по выбору удобрения для клубня при его посадке.

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