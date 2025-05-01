«Золотой чай» для томатов и клубники: как приготовить домашнее удобрение для получения хороших урожаев

Помидоры и клубника - любимые культуры для многих садоводов. Чтобы получить богатый урожай, важно применять правильные методы удобрений. Вместо магазинных средств можно использовать органические природные отходы, которые стимулируют рост растений.

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Британская садовод Росслин Кемерер рекомендует «жидкое золотое удобрение», которое легко приготовить дома. Основой могут служить зелень и сорняки, богатые питательными веществами, высвобождающимися при замачивании.

Известно, что три основных компонента магазинных удобрений — азот, фосфор и калий. Азот способствует росту листьев, фосфор — росту корней, а калий поощряет растения цвести и давать лучшие плоды. Качество и количество плодов томатов и клубники сильно зависят от калия. Садовница обратила внимание, что в природе есть два растения, богатые калием.

Для создания концентрата используйте одуванчики и банановые шкурки — источники калия, важного для формирования качественных плодов. Наполните ведро растениями, залейте водой (без хлора) и оставьте настаиваться от 3 до 21 дней.

Готовый концентрат следует процедить. Для удобрения, которое настаивалось три дня, разведение не требуется. Недельный раствор разводят в соотношении 1:8, а дольше настоянный — 1:15.

Поливайте только под корень, избегая попадания на листья, особенно в солнечную погоду, чтобы не повредить растения.