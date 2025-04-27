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Простой рецепт, а пользы на всю весну: аграрий из Киевщины рассказал, как приготовить органическое удобрение

19:38 27 апреля 2025
Аграрий с Киевщины

Весна набирает обороты, и аграрии начинают подкормку растений, несмотря на временное похолодание. Фермер из Харьковщины готовит подкормку на основе куриного помета.

Похожим путем идет и аграрий с Киевщины Валерий — только вместо помета он использует сухой концентрат «Курник» — тот же помет, только уже после обработки. Термическая обработка позволяет быть уверенным в том, что в удобрении нет яиц гельминтов и разных личинок.

По словам специалиста, применение удобрения повышает урожайность и качество продукции, восстанавливает гумусный слой на даче, улучшает структуру почвы и восстанавливает ее плодородие.

Для приготовления рабочего раствора Валерий советует взять четыре «ковшика» удобрения (объем ковшика не имеет значения), и затем добавить к ним три таких же объема воды. Для улучшения функций удобрения аграрий добавляет к нему 150 г раствора «Байкал» — это эффективные микроорганизмы, которые в будущем будут размножаться и перерабатывать труднодоступные элементы питания для растений и растения смогут их лучше усваивать.

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После этого полученный раствор накрывают стретчевой пленкой или крышкой (ведь запахи могут быть не всегда приятными) и оставляют на 3−4 дня — для того чтобы он «перебродил».


И после «брожения» аграрий поливает полученным раствором не только томаты, но и огурцы — практически все овощи.

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Напомним, ранее Валерий рассказывал, каких ошибок «не прощает» клубника, и что нужно сделать на даче в первую очередь, если раньше на такие работы не хватило времени.

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