Ошиблись в Холостяке: сеть нашла замену Тарасу Цымбалюку

Популярный актер, звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Григорий Бакланов спровоцировал сеть. На своей странице в социальном приложении он выложил фотографии, на которых позирует с голым торсом. По словам актера, даже он не поверил, что именно его снимал фотограф.

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«Бывают фотосессии, которые ощущаются как творческий акт, — подписал фотографии Григорий. — Как будто побывал в мастерской художника, а потом смотришь на результат и не веришь, что в кадре — это ты».

Подписчики восхитились фото актера, а многие заметили, что следующим Холостяком должен был быть именно Григорий, а не Тарас Цымбалюк. Напомним, Григорий год назад развелся с актрисой Анастасией Цимбалару, с которой они были вместе десять лет. Кстати, Анастасия также отреагировала на фотографии, назвав бывшего мужа «прекрасный расчесанный грудак».

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«Я люблю, когда волосатые мужики обмазываются маслом, теперь я знаю, что от меня хотят», — прокомментировал популярный актер Арам Арзуманян.

«Гриша, слова лишние здесь, только эмоции», — не сдерживали впечатления в сети.

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«Что-то Тарас Цымбалюк не комментирует, — отметили пользователи. — Или Холостяка уже нельзя поменять?»

«Фотосессия в стиле» возьмите меня следующим холостяком", — решили поклонники.

«СТБ ошиблось в холостяке», — добавили в комментариях.

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Ранее сеть возмутилась выбором героя «Холостяка».

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