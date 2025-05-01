Выпроваживает из дома муравьев и приятно пахнет: как избавиться от маленьких вредителей без «химии»

Кажется, большинство украинцев убедилось в том, что муравьи — не только «полезные санитары» в саду, но и прожорливые вредители, которые могут нанести немалый вред.

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О еще одном необычном способе рассказала в TikTok блогер Шантель Мила, пишет украинское издание.



Это средство выгодно тем, что для него не нужно ничего покупать.

Кофейную гущу или зерна можно просто насыпать в местах, где муравьи появляются чаще всего — у окон, на подоконниках, в дверных проемах.

Просмотрев видео Шантель, специалист Гай Галверсон объяснил, почему это работает — в кофе есть кофеин и дитерпены — естественные инсектициды. Их резкий запах раздражает муравьев и маскирует феромоны, по которым те ориентируются.

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Если еще и поджечь сухую гущу, она начнет тлеть, и запах станет еще сильнее — для насекомых это настоящий сигнал «прочь отсюда».

Также кофе можно смешать с водой и сделать спрей.

Обычно муравьи оставляют за собой след с запахом, ведущим к пище. Но кофейная гуща перебивает эти сигналы, и колония быстро теряет ориентир.

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А о том, как избавиться от назойливых муравьев на даче или огороде, читайте в материале на сайте «ФАКТОВ».

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