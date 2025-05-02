В то время как 9 мая в москве запланирован большой парад по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне, Украина заявляет, что кремль пытается сформировать режим прекращения огня согласно своим интересам.

ВІДЕО ДНЯ

«Прекращение огня не должно быть всего на несколько дней, чтобы потом вернуться к убийствам. Оно должно быть немедленным, полным и безусловным, по меньшей мере на 30 дней, чтобы обеспечить его безопасность и гарантии. Это фундамент, который может привести к настоящей дипломатии», — заявил президент Владимир Зеленский.

Путинские войска нарушили собственное однодневное перемирие на Пасху за считанные часы и обвинили в этом Украину, тогда как его силы возобновили полномасштабную кампанию бомбардировок почти сразу после христианского праздника, пишет Politico.

У путина есть список высокопоставленных гостей, которые прибудут на парад в москву 9 мая, среди которых президент Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич.

РЕКЛАМА

«путину нужно перемирие на 8−11 мая, чтобы не прятать Си и других почетных гостей в мавзолее Ленина от украинских беспилотников», — отметил Анатолий Амелин, генеральный директор и основатель аналитического центра «Украинский институт будущего», в своем сообщении в Facebook.

За три года, прошедшие с начала полномасштабного вторжения россии, Украина также неоднократно наносила удары по москве с помощью беспилотников. Один дрон упал на крышу кремля в мае 2023 года. Последняя большая атака на москву состоялась в прошлом месяце, когда российские средства ПВО сбили по меньшей мере 91 дрон над столицей.

«Он хочет создать иллюзию для своего населения, что даже сейчас россия является великой державой-победительницей. россия перестала быть великим государством, и это сделала Украина. Потому что „большое государство“ не может допустить, чтобы часть его территории была оккупирована меньшим государством», — сказал Александр Мережко, глава Комитета по иностранным делам украинского парламента.

РЕКЛАМА

Кроме того, по словам Мережко, объявляя одностороннее прекращение огня, российский лидер пытается создать иллюзию, что он не полностью отвергает план президента США Дональда Трампа по поводу постоянного перемирия. Он добавил, что в Украине есть понимание того, что каждый раз, когда россия объявляет о прекращении огня, она просто делает паузу, чтобы собрать больше оружия и больше войск для новой, более сильной атаки.

Ранее глава МИД Чехии заявил, что «перемирие» путина — это как будто объявить голодовку и втайне есть конфеты.

499

Читайте нас в Facebook