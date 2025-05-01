«Пуля вышла навылет»: Стерненко рассказал, как чувствует себя после покушения

Волонтер Сергей Стерненко, на которого сегодня было совершено покушение, прооперирован. Об этом он написал в мессенджере.

Как рассказал сам активист, он уже был прооперирован, а попавшая в него пуля прошла навылет. Ничего важного в организме не было задето.

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«Еще раз спасибо СБУ. И вам всем. Обнимаю каждого и каждую. И люблю нашу лучшую нацию замечательных людей. Мне очень повезло, что ранение такое. Слава Богу» , — написал он.

Напомним, Сергей Стерненко родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Одесской области в Белгород-Днестровском районе.

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Высшее образование получал в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности «Правоведение», а затем продолжил обучение в Одесском национальном университете имени Мечникова.

В 2014 году присоединился к одесскому Евромайдану, который впоследствии возглавил. Участвовал в событиях Революции Достоинства в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения россии занимается волонтерской деятельностью и ведет собственный YouTube-канал.

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Отметим, что в четверг, 1 мая, мужчина был ранен. Служба безопасности Украины уже задержала нападавшую.

Напомним, в марте в центре Одессы застрелили одесского активиста Демьяна Ганула. Убийца Ганула оказался дезертиром.

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