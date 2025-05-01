41.16 / 41.77 46.80 / 47.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

«Пуля вышла навылет»: Стерненко рассказал, как чувствует себя после покушения

17:32 1 мая 2025
Стерненко, фото facebook.com sternenko

Волонтер Сергей Стерненко, на которого сегодня было совершено покушение, прооперирован. Об этом он написал в мессенджере.

Как рассказал сам активист, он уже был прооперирован, а попавшая в него пуля прошла навылет. Ничего важного в организме не было задето.

«Еще раз спасибо СБУ. И вам всем. Обнимаю каждого и каждую. И люблю нашу лучшую нацию замечательных людей. Мне очень повезло, что ранение такое. Слава Богу» , — написал он.

Напомним, Сергей Стерненко родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Одесской области в Белгород-Днестровском районе.

РЕКЛАМА

Высшее образование получал в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности «Правоведение», а затем продолжил обучение в Одесском национальном университете имени Мечникова.

В 2014 году присоединился к одесскому Евромайдану, который впоследствии возглавил. Участвовал в событиях Революции Достоинства в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения россии занимается волонтерской деятельностью и ведет собственный YouTube-канал.

РЕКЛАМА

Отметим, что в четверг, 1 мая, мужчина был ранен. Служба безопасности Украины уже задержала нападавшую.

Напомним, в марте в центре Одессы застрелили одесского активиста Демьяна Ганула. Убийца Ганула оказался дезертиром.

102

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Константиновка

Эксперт назвал город, вокруг которого вскоре начнутся тяжелые бои

Максим Бахарев

Чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии (фото)

Таро-прогноз на 1 мая 2025 года - Советы карт Таро на 1 мая

Девам — «Колесо Фортуны» и неожиданные изменения, Рыбам — «Верховная Жрица» и спокойствие: Таро-прогноз на 1 мая

Дэвид Бекхэм

Виктория Бекхэм на огороде напомнила мужу Дэвиду, что он женат на иконе стиля

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта