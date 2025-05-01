На волонтера и активиста Сергея Стерненко совершено нападение: что известно

Активист и волонтер Сергей Стерненко ранен. Об этом он заявил в социальной сети.



«На меня совершено нападение. Ранен», — написал Стерненко. Впоследствии он уточнил, что угрозы его жизни нет.

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Через несколько минут Стерненко сообщил, что нападающая задержана.

«Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они — я бы уже ничего не мог писать», — подчеркнул активист.

В свою очередь в СБУ уточнили, что «предупредили убийство активиста и волонтера Сергея Стерненко и задержала нападавшую».

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«Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ, нападавшая задержана на месте. Жизни Сергея Стерненко ничего не угрожает. Продолжаются оперативно- следственные действия. О хеде ситуации будем информировать отдельно», — говорится в сообщении.

Отметим, что в 2018 году на активиста трижды совершали покушения. 24 мая 2018 года двое неизвестных напали на Стерненко возле дома и нанесли ему несколько ударов ножом. В результате покушения он получил сотрясение мозга, рваную рану руки и несколько гематом.

Один из вероятных нападаювших, Иван Кузнецов, умер в результате применения активистом самообороны. Второй — Александр Исайкул — был ранен и позже задержан. Третий вероятный участник нападения Александр Подобедов был допрошен полицией.

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11 июня 2020 года Стерненко вручили сообщение о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Служба безопасности сомневалась в версии активиста по самообороне. Но 10 февраля 2022 года Верховный суд отменил приговор Сергею Стерненко в части незаконного обращения с оружием.



В конце декабря 2023 года Сергей Стерненко заявил, что Приморский райсуд Одессы закрыл дело по его самозащите. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Сторона обвинения не доказала мою вину, в моих действиях не было умысла на умышленное убийство. И не могло быть, потому что я защищал свою жизнь во время третьего заказного нападения в 2018 году в Одессе», — пишет активист.

Также напомним, что в 2024 году Сергей Стерненко был объявлен в розыск, поскольку блогер якобы не явился по повестке в военкомат. По словам Стерненко, еще в мае при обновлении данных в «Резерв+» он указал свой адрес в Киеве, но туда из военкомата какие-либо запросы якобы не поступали.

Позже Одесский областной ТЦК отметил, что Стерненко уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил военного учета. Также его направили в ВЛК. Позже Стерненко обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в преследовании.

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Он отметил, что это произошло из-за требования провести реформы в армии. После скандала главком Сырский встретился с волонтером Стерненко.

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