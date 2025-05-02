Штрафы от ТЦК для украинцев за границей: за что могут наложить, как оплатить и что будет, если не оплатить вовремя

Мобилизационное законодательство предусматривает, что военнообязанные, которые получили штраф от ТЦК и СП, могут оплатить его с 50% скидкой онлайн.

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В Минобороны разъясняли, как это можно сделать через приложение «Резерв+». Так, сначала человек должен подать заявление, призна нарушение мобилизационного законодательства, получить постановление о нарушении в «Резерв+» и уплатить штраф по реквизитам в приложении с автоматическим подтверждением исполнения постановления.

Впрочем, есть условие. Штраф в половинном размере можно оплатить в течение 20 дней после подачи заявления о нарушении.

Такие штрафы ТЦК и СП может накладывать на военнообязанных, которые не сообщили об изменении места жительства, не обновили данные о браке или рождении ребенка, завершили обучение без уведомления ТЦК и т. д.

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Это касается и украинцев, которые сейчас находятся за границей. О том, как могут наказать нарушителей, пишет proukrainu.blesk.cz, отмечая, что выезд за границу тоже нужно фиксировать.

Если это условие не выполнено, исполнительная служба открывает производство, банковские счета нарушителя в Украине блокируются, а средства могут списать принудительно.

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Впрочем, для тех, кто находится за границей и у кого нет активных счетов в Украине, пока что прямых механизмов взыскания нет. Но проблемы могут появиться при возвращении домой еще на границе — нарушитель может быть задержан и доставлен в ТЦК.

Штрафные санкции можно обжаловать в суде, но стоит учитывать следующие моменты. Так, если человек платит штраф добровольно, то считается, что он признал свою вину, и обжалование в суде будет невозможным. В противном случае иск в суд должен быть подан в течение 10 дней с момента фактического получения постановления. При этом судебный процесс может занять несколько месяцев, а банковские счета на все это время заблокируют.

Ранее юристы объясняли, в каком случае электронный документ в «Резерв+» не будет иметь юридической силы .

Фото Pixabay

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