Хотя россия оказалась одной из немногих стран, против которых в апреле не были введены «пошлины Трампа», их введение неожиданно нанесло сильный удар по российской экономике. Речь идет о падении мировых цен на нефть, которые составляют львиную долю доходов государственного бюджета страны-оккупанта.

ВІДЕО ДНЯ

Как сообщает «Экономическая правда», из-за падения цен на нефть, в рф резко вырос дефицит бюджета, что заставило правительство страны пересмотреть финансовые показатели. На данный момент показатели выглядят чуть лучше, чем во времена пандемии коронавируса.

В частности, дефицит бюджета рф за год вырастет более чем втрое — с 1,2 до 3,8 трлн рублей (около 46 млрд дол. по нынешнему курсу в 82 рубля за доллар), или с 0,5 до 1,7% ВВП. Также доходы резко сократятся — с 40,3 до 38,5 трлн руб. (469,5 млрд дол.), расходы вырастут — с 41,5 до 42,3 трлн руб. (515 млрд дол.) В абсолютном значении больше было только в пандемию (4,1 триллиона).

Как сообщает издание, падение цен на нефть в сочетании с более крепким рублем (курс доллара снижен с 96,5 до 94,3 руб. за доллар в среднем за год) уменьшит нефтегазовые доходы бюджета на 2,6 трлн руб. (на 31,7 млрд дол.). Вместо 10,9 трлн руб. они теперь запланированы в размере 8,3 триллиона (101,2 млрд дол.).

РЕКЛАМА

Новый размер нефтегазовых доходов ниже базовых 9,1 трлн руб. (111 млрд дол.). Согласно бюджетному правилу, в таком случае разница покрывается из Фонда национального благосостояния рф (ФНБ). Прежний бюджет закладывал доходы на 1,8 трлн руб. (22 млрд дол.) выше базового уровня.

Как писали ранее «ФАКТЫ», нефтяные доходы россии являются одним из слабых мест, куда могут надавить США, а угольная отрасль в рф уже находится на грани банкротства.

РЕКЛАМА

371

Читайте нас в Facebook