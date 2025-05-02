Опасная «ягода»: у россиян на передовой появился новый дрон-камикадзе

В рф не только пытаются создать защиту от украинских дронов, но и продолжают делать собственные фронтовые беспилотники, и часто весьма опасные. Одним из них стал новый дрон-камикадзе «Черника-2».

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Как сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, это легкий дрон, имеющий конструкцию по принципу «летающее крыло», способный нести боевую часть массой до 3,5 кг, летящий на крейсерской скорости 75 км/ч на расстояние более 80 км. Высота полета у дронов не превышает 1,5 км.

«Самое неприятное в этом дроне это то, что он обладает системой донаведения на цель, в условиях подавления и потери сигнала управления. При этом данное средство поражения дешевое, поскольку собирается из… пенопласта и палок», — подчеркивает эксперт.

Так как корпус «Черники-2» в основном окрашен в черный цвет, это явно указывает на приоритет применения в вечернее и ночное время суток, хотя наличие у него инфракрасной камеры не выявлено, а потому, способность быть эффективным ночью пока под вопросом. Кроме того, удары этим дроном-камикадзе наносились в дневное время суток. Ну, или, как вариант, собирают его просто из отходов черного пенопласта.

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Но, несмотря на такой простой материал — пенопласт, «Черника-2», как подчеркивает Александр Коваленко, является опасным оружием. Причина тому — система донаведения и БЧ массой до 3,5 кг, что делает ее опасной не только для личного состава, но и для легкобронированной техники.

Появление таких дешевых дронов для вс рф тем более актуально, что ВСУ недавно уничтожили два очень дорогих беспилотника «Мерлин» ценой по 300 тысяч долларов каждый.

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