Цены растут до 100% с начала года: какие продукты в Украине продолжают дорожать

Хотя после окончания Пасхальных праздников в Украине и было зафиксировано некоторое падение цен на отдельные продукты питания, в целом цены на них с начала года серьезно выросли. К примеру, яблоки прибавили к цене 106,4%, всего же продукты подорожали примерно на 20%, а общая инфляция составила 13,4%.

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Об этом сообщает портал agronews.ua, по данным которого зафиксировано существенное повышение цен на хлебобулочные изделия (на 20%) и мясную продукцию (до 9% за апрель). В то же время некоторые категории товаров, включая молочные продукты, демонстрируют незначительное снижение стоимости, предоставляя потребителям небольшой отдых в условиях общего ценового давления.

Так, к концу апреля 2025 года стоимость одного буханки пшеничного хлеба составляет от 30 до 35 гривен, что на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подорожание обусловлено рядом фактов — рост цен на энергоносители, логистические расходы, которые выросли из-за подорожания топлива, наконец, колебания курса доллара, влияющие на стоимость импортных компонентов производства.

Эксперты отрасли отмечают, что тенденция к росту цен на хлебобулочные изделия, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы, поскольку основные факторы подорожания сохраняются.

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На рынке овощей наблюдается умеренный, но стабильный рост цен на большинство позиций. Стоимость картофеля выросла на 2% и в настоящее время составляет около 33 гривен за килограмм. Морковь подорожала на 1,6% - до 42,5 гривен за килограмм. Цена на белокочанную капусту выросла на 3% и достигла 52 гривен за килограмм. Исключением является репчатый лук, стоимость которого остается стабильной — около 16 гривен за килограмм. Эксперты объясняют такое положение дел достаточными запасами этого овоща и стабильным импортом.

При этом рост цен на овощную продукцию связан прежде всего с сезонным снижением качества овощей, хранившихся с прошлого урожая, а также с увеличением расходов на хранение. Тенденция к росту цен на овощи продолжится до начала поступления на рынок продукции нового урожая, примерно до середины мая, после чего возможно постепенное снижение цен на сезонные овощи.

Ситуация на рынке мяса и мясных продуктов также характеризуется общим повышением цен. К концу апреля 2025 года стоимость свинины колеблется в пределах 160−180 гривен за килограмм, говядины — 190−220 гривен, а курятины — 90−110 гривен. В целом же общий рост цен на мясную продукцию за последний месяц составил до 9%. Этот показатель является довольно существенным и значительно превышает среднемесячные темпы инфляции.

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Основными причинами подорожания мяса являются системное сокращение поголовья скота и птицы в Украине. Фермерские хозяйства и агрохолдинги уменьшают объемы производства из-за роста себестоимости.

Наиболее значительный рост цен среди всех категорий продовольственных товаров наблюдается на рынке фруктов и зелени, и заметнее всего подорожали яблоки — их стоимость выросла на 106,4% по сравнению с прошлым годом и составляет около 42,31 гривен за килограмм.

Цены на импортные цитрусовые также демонстрируют значительный рост — лимоны подорожали на 35%. Существенно выросла стоимость свежей зелени: укроп и петрушка подорожали на 45−55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными причинами такого стремительного роста цен на фрукты и зелень являются низкий урожай прошлого сезона, увеличение расходов на импорт из-за логистических проблем и девальвация гривны, а также увеличение расходов на энергоносители для тепличных хозяйств, выращивающих зелень.

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В то же время молочная продукция демонстрирует незначительное, но заметное снижение цен. Стоимость пастеризованного молока жирностью 2,5% снизилась на 1% и составляет около 40,6 гривен за литр. Кисломолочный сыр (9% жирности) подешевел на 0,4% - до 159,4 гривен за килограмм. Цена на твердый сыр (50% жирности) снизилась на 0,6% и составляет около 302,2 гривен за килограмм.

Такое снижение цен на молочную продукцию эксперты объясняют двумя основными факторами: произошло снижение закупочных цен на сырое молоко у сельхозпроизводителей, и весной традиционно увеличивается производство молока благодаря сезонным факторам — переходу коров на пастбищное содержание и увеличению удоев. Однако к лету «молочка» может снова начать дорожать.

Тем временем, как писали «ФАКТЫ», в ближайшее время может случится небольшое падение цен на свинину и говядину.

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