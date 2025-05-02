Пожар: сеть отреагировала на новый альбом популярной певицы

Украинская певица Jerry Heil, ставшая пресс-секретарем на «Евровидении» от Украины, выпустила альбом, о котором она говорила последние месяцы. В альбом «Архетипы» вошло 16 треков и, по словам певицы, каждый олицетворяет одну из граней ее личности.

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«Когда демок накопилось уже на несколько альбомов, я поняла: пора выпустить хотя бы один — и пусть он будет именно таким, как я каждый день, — разным, — презентовала свою работу артистка. — Игривым, грустным, энергичным, танцевальным или таким, чтобы можно было хорошо выплакаться».

В альбом вошли песни, созданные в разные периоды, в частности «Кишенька», написанная в начале полномасштабного вторжения.

В альбом вошли песни, созданные в разные периоды

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«Этот альбом — своеобразная капсула времени, он запечатлел меня и современной, и той, которая была пять лет назад», — призналась Jerry Heil.

По словам певицы, одна из ее любимых песен в новом альбоме — «РыбоLove», а на англоязычную «Love me hard» уже скоро появится клип.

На странице Jerry Heil в социальной сети поклонники отреагировали на выход альбома и добавили, что он уже стал культовым. Певицу поздравили коллеги Дмитрий Монатик и alyona alyona.

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«Пожар», — написала ее коллега по выступлению на «Евровидении».

«Наконец-то дождались сольных волн, — прокомментировали подписчики. — Не зря так долго ждали, оно того стоило!»

«Этот альбом уже культовый, — решили в сети. — Благодарю Вас за творчество. Вы наше национальное достояние. Счастлива жить с Вами в одно время в одной стране. Отдельное спасибо за оперное пение в „Рыбоlove“, мечтала услышать от Вас такое».

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Jerry Heil прокомментировала разрыв со своим парнем.

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