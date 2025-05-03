41.16 / 41.78 46.91 / 47.60
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Пол Скалфор раскрыл удивительную связь со своей бывшей Дженнифер Энистон

10:32 3 мая 2025
Пол Скалфор и Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон, которая скрывает личную жизнь, до сих пор поддерживает связь со своим бывшим Полом Скалфором. Во время интервью модель и боксер откровенно признался, что он общается с актрисой сериала «Друзья», пишет geo.tv.

«Мы до сих пор время от времени переписываемся, — сказал он. — Очевидно, что мы все женаты и взрослые, поэтому я просто переписываюсь, как и со многими людьми — чтобы сказать: „Привет, как дела? Надеюсь, все хорошо“. Дружеские моменты».

Для тех, кто не знает, Скалфор встречался с Энистон почти пять месяцев в 2007 году. А в 2016 году он женился на докторе Федерике Амати, с которой имеет двоих детей — дочь и сына.

«Она принесла много света, радости и стабильности в мою жизнь, а также замечательные отношения. Она итальянка из Рима, и она академична, но у нее есть эта прекрасная, естественная, духовная спокойная сторона. Она просто естественно любящий человек, который излучает доброту», — сказал он изданию о своей жене.

РЕКЛАМА

Ранее Дженнифер Энистон рассказывала, как преодолела чрезвычайную фобию.

РЕКЛАМА
115

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карты Таро, фото из открытых источников

Таро-прогноз от мольфара на 5 — 11 мая: Ракам — «Паж Пентаклей», Девам — «Императрица», а Козерогам — «Король Мечей»

Карта Таро &quot;Колесо Фортуны&quot;. Фото Тarotguru

Близнецам — «Колесо Фортуны», Рыбам — «Колесница», а Водолеям — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 4 мая

Счастливая пара. Фото instagram.com/victoriabeckham/

«Моя родственная душа и партнер по танцам на всю жизнь»: Виктория Бекхэм оригинально поздравила Дэвида с днем рождения

тля на листьях

Как избавиться от тли без использования химикатов: эти способы каждому пригодятся

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта