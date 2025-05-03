Пол Скалфор раскрыл удивительную связь со своей бывшей Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон, которая скрывает личную жизнь, до сих пор поддерживает связь со своим бывшим Полом Скалфором. Во время интервью модель и боксер откровенно признался, что он общается с актрисой сериала «Друзья», пишет geo.tv.

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«Мы до сих пор время от времени переписываемся, — сказал он. — Очевидно, что мы все женаты и взрослые, поэтому я просто переписываюсь, как и со многими людьми — чтобы сказать: „Привет, как дела? Надеюсь, все хорошо“. Дружеские моменты».

Для тех, кто не знает, Скалфор встречался с Энистон почти пять месяцев в 2007 году. А в 2016 году он женился на докторе Федерике Амати, с которой имеет двоих детей — дочь и сына.

«Она принесла много света, радости и стабильности в мою жизнь, а также замечательные отношения. Она итальянка из Рима, и она академична, но у нее есть эта прекрасная, естественная, духовная спокойная сторона. Она просто естественно любящий человек, который излучает доброту», — сказал он изданию о своей жене.

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