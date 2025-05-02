Как избавиться от тли без использования химикатов: эти способы каждому пригодятся

Во многих садах мы уже можем увидеть первые скопления тли, которая угрожает молодым побегам и цветам. Однако чрезмерная поспешность в использовании химических защитных средств может нанести больше вреда, чем пользы, ослабляя естественный баланс, пишет сайт deccoria.

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Стоит защитить стволы молодых деревьев энтомологическим клеем полосой шириной около 10 см, которую нужно обновлять каждые четыре недели. Это эффективно останавливает муравьев, которые переносят тлю на верхушки растений.

Еще одно хорошее решение — развесить вокруг крон плодовых кустов желтые фольгированные ленты шириной 2 см каждые 30 см — светоотражающие ленты отпугивают крылатую тлю от поселения на новых местах.

В случае большей плотности вредителей эффективным методом является промывание их сильной струей воды. Однако этот метод требует повторения каждые три-четыре дня и обновления субстрата, чтобы смытые насекомые не вернулись к растениям.

Эти меры дополняются экологическими спреями, изготовленными на основе натуральных ингредиентов.

Настой чабреца готовят, залив 100 г сушеной травы литром кипятка, оставив на полчаса, затем разбавив его пятью литрами воды и добавив 5 мл жидкого калийного мыла. Лучше всего опрыскивать вечером или в пасмурный день, чтобы ограничить испарение. РЕКЛАМА В случае более устойчивых атак, например, на молодых персиковых деревьях, можно использовать раствор белого уксуса в соотношении 1:10 (уксус:вода) с добавлением трех капель средства для мытья посуды на литр. Но нельзя опрыскивать при температуре выше 25 °C и не повторять это чаще, чем один раз в неделю. Для цветов лучшим решением будет раствор пищевой соды — половину чайной ложки следует растворить в одном литре теплой воды, добавив две капли серого мыла, а затем осторожно опрыскать листья, особенно с нижней стороны.

Напомним, как бороться с тлей на огурцах.

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