Дело Стерненко: заказчик убийства представился киллеру сотрудником СБУ

Подозреваемой в нападении на активиста и волонтера Сергея Стерненко в Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня, информирует Суспільне Новини.

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Мера пресечения избрана без права внесения залога. Также суд обязал обеспечить подозреваемой медицинскую помощь по проведению гемодиализа трижды в неделю.

Подозреваемая не работает, имеет инвалидность 1 группы. Раньше не судима.

Адвокат подозреваемой Анатолий Юрченко рассказал, что человек, которому она полностью доверяла, предложил ликвидировать Стерненко, мотивируя тем, что Стерненко якобы работает на фсб и прилеты по Киеву — это дело его рук.

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По словам стороны защиты, подозреваемая проходила курсы стрельбы, готовилась к покушению. Сколько выстрелов сделала, она не помнит.

Сама подозреваемая рассказала, что общавшийся с ней в Вайбере человек представился сотрудником СБУ. Впоследствии она влюбилась в него, хотя никогда не видела.

«Меня сначала запугали, а потом я влюбилась в этого человека. Но фото не видела. Общались в вайбере, влюбилась в слова», — сказала женщина.

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Подозреваемая рассказала, что имеет больные почки. По ее словам, ей пообещали пересадку почек.

Как писали «ФАКТЫ», активист Стерненко рассказал, что он уже был прооперирован, а попавшая пуля вышла навылет. Ничего важного в организме не было травмировано.

Фото: Суспільне Новини

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