США имеют право решать, кто будет покупать украинские ресурсы

В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о совместных инвестициях в добычу украинских ископаемых.

«Оно является партнерством между нашими странами, от которого выигрывают как Соединенные Штаты, так и Украина. Это партнерство отражает экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего для Украины. Соглашение также укрепит стратегическое партнерство между США и Украиной для долгосрочной реконструкции и модернизации в ответ на масштабные разрушения от ударов рф», — сообщает пресс-служба Белого дома.

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Партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов правления, которые будут работать в рамках совместного процесса принятия решений по распределению ресурсов фонда, в частности инвестиций.

«Если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, нам будет предоставлен первый выбор: либо приобрести их, либо определить покупателя на наш выбор. Эта важная мера предосторожности предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки», — говорится в сообщении.

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На сайте Кабмина уже опубликован полный текст соглашения, но о праве США определять конкретного покупателя для украинских ресурсов там ничего не сказано.

Ранее сообщалось, что после подписания соглашения США возобновляют экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи.

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