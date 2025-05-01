США возобновляют экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи

Администрация Дональда Трампа, которая 30 апреля подписала соглашение с Украиной о полезных ископаемых, подала в Конгресс разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через систему прямой коммерческой продажи (DCS) на сумму более 50 миллионов долларов. Это первое разрешение такого рода с момента возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад. Как сообщает Kyiv Post, оно было предоставлено после нескольких недель паузы в военной помощи Украине, длившейся для пересмотра приоритетов, направленных на использование дипломатических методов решения конфликта.

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Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что предыдущая администрация США при президенте Джо Байдене позволила использовать часть выделенных Конгрессом средств на оборону для передачи Украине важных видов вооружения. В целом, с 2015 по 2023 год США незаметно экспортировали оборонную продукцию в Украину на сумму более 1,6 миллиарда долларов через систему DCS.

Эксперт по вопросам безопасности Колби Бадхвар, сотрудник исследовательской группы Tochnyi, в комментарии Kyiv Post отметил, что продажа оружия США Украине продолжается, несмотря на прогнозы о том, что Трамп может полностью прекратить военную поддержку. Колби Бадхвар также подчеркнул, что система DCS работает непублично, в отличие от продажи военной техники за границу, которые объявляются официально.

Сообщение о лицензии на продажу, поданное в Конгресс через Закон о контроле над экспортом вооружений, охватывает не только оборонную продукцию, но и технические данные и услуги. Это разрешение является частью более широкой стратегии администрации Трампа, которая сосредоточена на достижении длительного прекращения огня в Украине, отмечает доктор Майкл Сесире из Rand Corporation, беспристрастной исследовательской организации.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США ошеломили заявлением о том, что пауза в помощи Белого дома Украине может быть для администрации Трампа хуже, чем выход Штатов из Афганистана.

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