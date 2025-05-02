Чемпионат Украины по футболу, 27-й тур, 2 — 4 мая: результаты и видеообзоры матчей, положение команд

В пятницу, 2 мая, после доигровки поединка «Ингулец» — «Заря» (1:0) матчами под Киевом и Львове стартует 27-йтур украинской футбольной премьер-лиги.

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Чемпионат Украины. 27-й тур

2 мая (пятница)

«Левый берег» (Киев) — «Карпаты» (Львов) — 2:3 (Синица, 33, Бабогло, 73, в свои ворота — Чачуа, 31, 58, Якимив, 63, в свои ворота). На 19-й минуте удален Альварес («Карпаты»). Юниорские составы — 0:4.

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В 27-м туре УПЛ также сыграют: 2 мая (пятница) — «Рух» — «Кривбасс» (18:00); 3 мая (суббота) — «Черноморец» — «Шахтер» (15:30), «Ингулец» — «Динамо» (15:30); «Верес» — «Оболонь» (18:00); 4 мая (воскресенье) — ЛНЗ — «Заря» (13:00), «Колос» — «Ворскла» (15:30), «Полесье» — «Александрия» (18:00).

Положение команд:

1. «Динамо» — 64 очка (26 матчей);

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2. «Александрия» — 60 (26);

3. «Шахтер» — 54 (26);

4. «Полесье» — 43 (26);

5. «Карпаты» — 43 (27);

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6. «Кривбасс» — 39 (25);

7. «Верес» — 35 (26);

8. «Заря» — 35 (26);

9. «Рух» — 33 (26);

10. «Колос» — 28 (26);

11. ЛНЗ — 27 (26);

12. «Оболонь» — 25 (26);

13. «Ворскла» — 24 (26);

14. «Левый берег» — 23 (26);

15. «Ингулец» — 20 (26);

16. «Черноморец» — 18 (26).

Бомбардиры: 16 мячей — Владислав Ванат («Динамо»); 11 — Георгий Судаков («Шахтер»), Алексей Гуцуляк («Полесье»), Егор Твердохлиб («Кривбасс»); 10 — Александр Филиппов («Александрия»); 9 — Артем Бондаренко («Шахтер»), Амбросий Чачуа («Карпаты»); 8 — Петар Мичин («Заря»), Бруниньо («Карпаты»); 7 — Александр Назаренко («Полесье»), Филипп Будкивский («Заря»), Виталий Буяльский («Динамо»); 6 — Игорь Краснопир, Ярослав Карабин (оба — «Рух»), Андрей Ярмоленко («Динамо»), Хуан Безерра («Александрия»), Кевин («Шахтер»); 5 — Александр Зубков, Эгиналдо (оба — «Шахтер»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Николай Гайдучик, Луан (оба — «Верес»), Николай Шапаренко («Динамо»), Андрей Цуриков («Колос»), Денис Янаков («Черноморец»), Александр Яцык («Заря»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в финале Кубка Украины по футболу сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Фото ФК «Левый берег»



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