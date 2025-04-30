Команда Кобина победила в доигровке «Зарю» и покинула последнее место в таблице УПЛ: видеообзор матча

В среду, 30 апреля, на стадионе «Ника» в Александрии состоялась доигровка матча 16-го тура чемпионата Украины по футболу, который был прерван в Кривом Роге из-за воздушной тревоги еще 8 декабря прошлого года при счете 1:0 в пользу аутсайдера УПЛ по итогам первого тайма. Ранее в битве грандов «Шахтер» не смог обыграть «Динамо».

ВІДЕО ДНЯ

Чемпионат Украины. Матч 16-го тура

30 апреля (среда)



«Ингулец» (Петрово) — «Заря» (Луганск) — 1:0 (Волохатый, 38). На 45+2-й минуте Лосенко («Ингулец») не реализовал пенальти. Юниорские составы — 1:1.

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Положение команд:

1. «Динамо» — 64 очка (26 матчей);

2. «Александрия» — 60 (26);

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3. «Шахтер» — 54 (26);

4. «Полесье» — 43 (26);

5. «Карпаты» — 40 (26);

6. «Кривбасс» — 39 (25);

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7. «Верес» — 35 (26);

8. «Заря» — 35 (26);

9. «Рух» — 33 (26);

10. «Колос» — 28 (26);

11. ЛНЗ — 27 (26);

12. «Оболонь» — 25 (26);

13. «Ворскла» — 24 (26);

14. «Левый берег» — 23 (25);

15. «Ингулец» — 20 (26);

16. «Черноморец» — 18 (26).

Бомбардиры: 16 мячей — Владислав Ванат («Динамо»); 11 — Георгий Судаков («Шахтер»), Алексей Гуцуляк («Полесье»), Егор Твердохлиб («Кривбасс»); 10 — Александр Филиппов («Александрия»); 9 — Артем Бондаренко («Шахтер»); 8 — Петар Мичин («Заря»), Бруниньо («Карпаты»); 7 — Александр Назаренко («Полесье»), Амбросий Чачуа («Карпаты»), Филипп Будкивский («Заря»), Виталий Буяльский («Динамо»); 6 — Игорь Краснопир, Ярослав Карабин (оба — «Рух»), Андрей Ярмоленко («Динамо»), Хуан Безерра («Александрия»), Кевин («Шахтер»); 5 — Александр Зубков, Эгиналдо (оба — «Шахтер»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Николай Гайдучик, Луан (оба — «Верес»), Николай Шапаренко («Динамо»), Андрей Цуриков («Колос»), Денис Янаков («Черноморец»), Александр Яцык («Заря»).

В 27-м туре УПЛ сыграют: 2 мая (пятница) — «Левый берег» — «Карпаты» (15:30), «Рух» — «Кривбасс» (18:00); 3 мая (суббота) — «Черноморец» — «Шахтер» (15:30), «Ингулец» — «Динамо» (15:30); «Верес» — «Оболонь» (18:00); 4 мая (воскресенье) — ЛНЗ — «Заря» (13:00), «Колос» — «Ворскла» (15:30), «Полесье» — «Александрия» (18:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, в финале Кубка Украины по футболу сыграют киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Фото УПЛ



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